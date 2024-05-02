Короткая рабочая неделя в Белгороде началась со взрыва

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:15
Утром 2 мая в Белгороде раздался взрыв. Прогремел он в районе 10:55.
МЧС при этом не сообщало о ракетной опасности или опасности БПЛА. По информации некоторых источников, взрыв был связан с работой ВС РФ.
Дополнение: в 11:05 пришло уведомление от РСЧС об опасности атаки БПЛА.
Напомним, что минувшей ночью в Белгородской области уничтожили один беспилотник. Ещё 11 перехватили над Брянской, Курской, Ростовской областями, над Краснодарским краем.
Днём ранее, 1 мая, ВСУ атаковали как минимум три приграничных района: Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия, в хозпостройке, в частных домах. Кроме того, повреждены автомобили.