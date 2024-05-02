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Published Сегодня, 08:02

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Взрыв прогремел над Белгородом

Короткая рабочая неделя в Белгороде началась со взрыва

2 мая 2024, 08:02
Фото: 1MI

Взрыв прогремел над Белгородом

Громко в городе было в районе 10:55. Ракетную опасность или опасность БПЛА при этом на момент взрыва не объявляли.

Утром 2 мая в Белгороде раздался взрыв. Прогремел он в районе 10:55.

МЧС при этом не сообщало о ракетной опасности или опасности БПЛА. По информации некоторых источников, взрыв был связан с работой ВС РФ.

Дополнение: в 11:05 пришло уведомление от РСЧС об опасности атаки БПЛА.

Напомним, что минувшей ночью в Белгородской области уничтожили один беспилотник. Ещё 11 перехватили над Брянской, Курской, Ростовской областями, над Краснодарским краем.

Днём ранее, 1 мая, ВСУ атаковали как минимум три приграничных района: Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия, в хозпостройке, в частных домах. Кроме того, повреждены автомобили.

Автомобили белгородцев пострадали от атаки дронов-камикадзе
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Короткая рабочая неделя#СВО
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