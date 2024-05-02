Короткая рабочая неделя в Белгороде началась со взрыва

Днём ранее, 1 мая, ВСУ атаковали как минимум три приграничных района: Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия, в хозпостройке, в частных домах. Кроме того, повреждены автомобили.