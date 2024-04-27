Места стало меньше, но будет безопаснее? На парковке у ТЦ заметили изменения

Около торгового центра «Сити Молл» в Белгороде появились новые меры безопасности. Судя по фотографиям очевидцев, некоторые парковочные места у ТЦ теперь имеют свои ограничители — это сделали для того, чтобы в случае пожара одного автомобиля не загорелись припаркованные рядом.