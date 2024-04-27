Места стало меньше, но будет безопаснее? На парковке у ТЦ заметили изменения

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Около торгового центра «Сити Молл» в Белгороде появились новые меры безопасности. Судя по фотографиям очевидцев, некоторые парковочные места у ТЦ теперь имеют свои ограничители — это сделали для того, чтобы в случае пожара одного автомобиля не загорелись припаркованные рядом.
В то же время на парковке теперь находятся 20 огнетушителей по 35 литров каждый. Их разместили у 10 бетонных укрытий, установленных на парковке.
Напомним, что «Сити Молл» в Белгороде несколько раз получал повреждения при обстрелах ВСУ: случилось это 15 и 16 марта. Из мирных жителей никто не пострадал. Из-за неспокойной оперативной обстановки три торговых центра Белгорода вынуждены были приостановить свою работу.