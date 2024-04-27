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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

Ограничители для машин на парковке у «Сити Молла»

Места стало меньше, но будет безопаснее? На парковке у ТЦ заметили изменения

27 апреля 2024, 13:42
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Ограничители для машин на парковке у «Сити Молла»

На парковке у ТЦ в Белгороде появились ограничители на случай пожаров

Новые меры безопасности приняли на парковке торгового центра «Сити Молл». В администрации ТЦ рассказали, что ограничители в случае пожара не дадут ему распространиться на другие авто. Также рядом с укрытиями разместили огнетушители, пишет Telegram-канал «Белгород № 1».
Сюжет
Пожар

Около торгового центра «Сити Молл» в Белгороде появились новые меры безопасности. Судя по фотографиям очевидцев, некоторые парковочные места у ТЦ теперь имеют свои ограничители — это сделали для того, чтобы в случае пожара одного автомобиля не загорелись припаркованные рядом.

В то же время на парковке теперь находятся 20 огнетушителей по 35 литров каждый. Их разместили у 10 бетонных укрытий, установленных на парковке.

Напомним, что «Сити Молл» в Белгороде несколько раз получал повреждения при обстрелах ВСУ: случилось это 15 и 16 марта. Из мирных жителей никто не пострадал. Из-за неспокойной оперативной обстановки три торговых центра Белгорода вынуждены были приостановить свою работу.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Пожар#Парковка#Новости Белгорода#Сити молл#Белгород#Обстрел ВСУ
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