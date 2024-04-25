В зоопарке Белгорода поселился белоснежный и пушистый гость из Калуги: видео

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В белгородском зоопарке случилось долгожданное пополнение. Теперь здесь будет жить альпака.
Пока животное немного напряжено и застенчиво из-за нового места и новых соседей. Вместе с тем новый житель зоопарка общительный, ручной и обаятельный.
Сейчас альпаку можно увидеть в открытом вольере. Имя животному ещё не выбрали. Среди вариантов — Кефирчик, Иннокентий, Белогор, Тимур.
В апреле в белгородский зоопарк также прибыла медведица Венера из Саратова. Сообщалось, что первое время она поживёт подальше, чтобы привыкнуть к обстановке. Позже она поменяется местами с уже пожилой Машей.