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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Альпака в зоопарке Белгорода

В зоопарке Белгорода поселился белоснежный и пушистый гость из Калуги: видео

25 апреля 2024, 12:15
Фото: страница Белгородского зоопарка в соцсети
Альпака в зоопарке Белгорода

Альпака из Калуги теперь будет жить в Белгороде

Альпака из Калуги прибыл в Белгород. Сейчас его можно увидеть в открытом вольере. Имя животному ещё не выбрали, сообщает Белгородский зоопарк.
Сюжет
Зоопарк

В белгородском зоопарке случилось долгожданное пополнение. Теперь здесь будет жить альпака.

Пока животное немного напряжено и застенчиво из-за нового места и новых соседей. Вместе с тем новый житель зоопарка общительный, ручной и обаятельный.

Сейчас альпаку можно увидеть в открытом вольере. Имя животному ещё не выбрали. Среди вариантов — Кефирчик, Иннокентий, Белогор, Тимур.

В апреле в белгородский зоопарк также прибыла медведица Венера из Саратова. Сообщалось, что первое время она поживёт подальше, чтобы привыкнуть к обстановке. Позже она поменяется местами с уже пожилой Машей.

Альпака в зоопарке Белгорода
Видео: страница Белгородского зоопарка в соцсети
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