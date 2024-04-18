Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?

Несколько лет назад медведица стала знаменитостью в соцсетях и на телевидении. Как утверждали местные СМИ, «Маша „целуется, ест арбузы и кайфует от жизни в Саратове“». Власти искали, куда можно её пристроить. Сообщается, что на просьбу откликнулся зоопарк Белгорода. Сегодня в Саратов прибыли два сотрудника зоопарка.