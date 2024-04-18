Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Медведицу Машу (хотя по паспорту её зовут Венера) изымут у семейной пары из Саратова. Процедуру проводят сотрудники местного Росприроднадзора.
Животное живёт в семье с 2021 года. Машу содержат в клетке во дворе частного дома. Однако в России держать диких зверей в домашних условиях запрещено. Поэтому в феврале 2022 года животное конфисковали и оставили владельцам лишь на время.
Несколько лет назад медведица стала знаменитостью в соцсетях и на телевидении. Как утверждали местные СМИ, «Маша „целуется, ест арбузы и кайфует от жизни в Саратове“». Власти искали, куда можно её пристроить. Сообщается, что на просьбу откликнулся зоопарк Белгорода. Сегодня в Саратов прибыли два сотрудника зоопарка.
Стоит отметить, что животное попало в семью от других владельцев.
«Мы её [гулять уже давно] не выводим, ошейника на неё нет. Если открыть клетку, она рванёт и будет бежать», — рассказала изданию хозяйка животного.
Отмечается, что такому соседству рады не все жители. «Мы боимся, даже если будет хороший забор… Это же медведь!» — отметила одна из местных жительниц.
Сейчас владельцы ждут сотрудников управление ветеринарии и специалистов, которые подготовят животное к поездке в Белгород.
Отметим, что информация от белгородского зоопарка о появлении в учреждении нового медведя пока не поступала.