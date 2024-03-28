Как подопечные белгородского зоопарка чувствуют себя после обстрелов?

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
19 марта при очередном обстреле пострадал белгородский зоопарк: от осколков кассетных боеприпасов повреждены экзотариум и вольер для содержания кенгуру. Без жертв не обошлось: от полученных ран погибли двое подопечных зоопарка.
Осколки боеприпаса попали на берег вблизи пруда и ранили лебедя, за чью жизнь несколько дней боролись ветеринары, но безуспешно — птица скончалась. Кроме этого, осколки вывели из строя установку по перекачке воды, пробили информационный щит, повредили ограждения и скамейки.
Повреждения также получили остекление и фасад экзотариума: восстановительные работы должны начаться уже в ближайшие дни. Частично разрушен оказался и вольер, в котором погибла кенгуру.
Начали всех животных осматривать, перегонять в безопасное место, чтобы они не пострадали. Все звери были, конечно, напуганы. Мы их попытались успокоить: кого-то надо было погладить, с кем-то поговорить, кому-то дать лакомство.
Алёна Кищина, кипер зоопарка
Выживших кенгуру временно поселили в вольере для казуара, а того поместили в другое место. Животные, сообщают работники зоопарка, несколько дней звали погибшую Гранди: кенгуру была любопытной и очень общительной.
Животные в настоящее время чувствуют себя хорошо, что проявляется в их поведении — оно спокойное. Все животные у нас максимально спрятаны, каждый находится в своих помещениях. Если ситуация позволяет, то мы их на несколько часов выпускаем на улицу.
Денис Савельев, гендиректор белгородского зоопарка
Всего сотрудники зоопарка и его питомцы прячутся от обстрелов в 15 помещениях.