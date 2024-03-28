Как подопечные белгородского зоопарка чувствуют себя после обстрелов?

Осколки боеприпаса попали на берег вблизи пруда и ранили лебедя, за чью жизнь несколько дней боролись ветеринары, но безуспешно — птица скончалась. Кроме этого, осколки вывели из строя установку по перекачке воды, пробили информационный щит, повредили ограждения и скамейки.