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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Кенгуру в белгородском зоопарке

Как подопечные белгородского зоопарка чувствуют себя после обстрелов?

28 марта 2024, 15:05
Фото: «Вести. Белгород»
Кенгуру в белгородском зоопарке

В зоопарке Белгорода рассказали о состоянии животных после атак ВСУ

Журналисты «Вести. Белгород» посетили местный зоопарк, который пострадал при обстреле 19 марта, и выяснили, как в настоящий момент себя чувствуют животные и в каком режиме работает коллектив.

19 марта при очередном обстреле пострадал белгородский зоопарк: от осколков кассетных боеприпасов повреждены экзотариум и вольер для содержания кенгуру. Без жертв не обошлось: от полученных ран погибли двое подопечных зоопарка.

Осколки боеприпаса попали на берег вблизи пруда и ранили лебедя, за чью жизнь несколько дней боролись ветеринары, но безуспешно — птица скончалась. Кроме этого, осколки вывели из строя установку по перекачке воды, пробили информационный щит, повредили ограждения и скамейки.

Повреждённый при обстреле вольерПовреждённый при обстреле вольер
Повреждённый при обстреле экзотариумПовреждённый при обстреле экзотариум
Повреждённый при обстреле вольер
Фото: «Вести. Белгород»

Повреждения также получили остекление и фасад экзотариума: восстановительные работы должны начаться уже в ближайшие дни. Частично разрушен оказался и вольер, в котором погибла кенгуру.

Начали всех животных осматривать, перегонять в безопасное место, чтобы они не пострадали. Все звери были, конечно, напуганы. Мы их попытались успокоить: кого-то надо было погладить, с кем-то поговорить, кому-то дать лакомство.
Алёна Кищина, кипер зоопарка

Выживших кенгуру временно поселили в вольере для казуара, а того поместили в другое место. Животные, сообщают работники зоопарка, несколько дней звали погибшую Гранди: кенгуру была любопытной и очень общительной.

Животные в настоящее время чувствуют себя хорошо, что проявляется в их поведении — оно спокойное. Все животные у нас максимально спрятаны, каждый находится в своих помещениях. Если ситуация позволяет, то мы их на несколько часов выпускаем на улицу.
Денис Савельев, гендиректор белгородского зоопарка

Всего сотрудники зоопарка и его питомцы прячутся от обстрелов в 15 помещениях.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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