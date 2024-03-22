Белгородский зоопарк не планируют эвакуировать, несмотря на обстрелы

Рассказали сотрудники и о том, как обстоят дела в самом зоопарке. Животных укрыли в домиках для зимовки. Несмотря на погоду, подопечным приходится прятаться от обстрелов, как и всем белгородцам. Животным дают специальные седативные препараты и разговаривают с ними, чтобы успокоить.