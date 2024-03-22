Белгородский зоопарк не планируют эвакуировать, несмотря на обстрелы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В белгородском зоопарке рассказали, почему нет будет эвакуации и чем закончилась история с ранением лебедя. Он погиб, несмотря на усилия ветврачей.
«Наши героические ветврачи сделали всё возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце», — сообщили сотрудники зоопарка в Сети.
Также они уточнили, что пары у лебедя не было, но в зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, у которых сейчас сезон гнездования.
Рассказали сотрудники и о том, как обстоят дела в самом зоопарке. Животных укрыли в домиках для зимовки. Несмотря на погоду, подопечным приходится прятаться от обстрелов, как и всем белгородцам. Животным дают специальные седативные препараты и разговаривают с ними, чтобы успокоить.
Эвакуацию при этом проводить не планируют. Как отмечают в зоопарке, просто уехать сложно даже людям.
«К сожалению, нельзя просто взять и посадить в машину львов с тиграми, дать им чипсы и поехать в другой город. Как показывает практика, даже людям не так просто уехать из-под обстрелов. Особенно — без помощи», — говорится в сообщении.
Ранее зоопарк потерял ещё одного подопечного — кенгуру беннетта Гранди. Она в момент обстрела была на улице и погибла от осколков.