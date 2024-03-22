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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Белый лебедь

Белгородский зоопарк не планируют эвакуировать, несмотря на обстрелы

22 марта 2024, 10:01
Фото: Белгородский зоопарк
Белый лебедь

Раненый лебедь из белгородского зоопарка скончался

В зоопарке Белгорода объяснили, почему эвакуация невозможна, а также рассказали о трагической истории белого лебедя, пострадавшего из-за обстрела. Птица погибла, несмотря на усилия ветврачей.
Сюжет
Зоопарк

В белгородском зоопарке рассказали, почему нет будет эвакуации и чем закончилась история с ранением лебедя. Он погиб, несмотря на усилия ветврачей.

«Наши героические ветврачи сделали всё возможное, успешно провели сложную операцию, извлекли осколки, но несчастная птица не смогла побороть шок. Не выдержало лебединое сердце», — сообщили сотрудники зоопарка в Сети.

Также они уточнили, что пары у лебедя не было, но в зоопарке осталась пара лебедей-шипунов, у которых сейчас сезон гнездования.

Рассказали сотрудники и о том, как обстоят дела в самом зоопарке. Животных укрыли в домиках для зимовки. Несмотря на погоду, подопечным приходится прятаться от обстрелов, как и всем белгородцам. Животным дают специальные седативные препараты и разговаривают с ними, чтобы успокоить.

Эвакуацию при этом проводить не планируют. Как отмечают в зоопарке, просто уехать сложно даже людям.

«К сожалению, нельзя просто взять и посадить в машину львов с тиграми, дать им чипсы и поехать в другой город. Как показывает практика, даже людям не так просто уехать из-под обстрелов. Особенно — без помощи», — говорится в сообщении.

Ранее зоопарк потерял ещё одного подопечного — кенгуру беннетта Гранди. Она в момент обстрела была на улице и погибла от осколков.

«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру
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