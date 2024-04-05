Белгородский зоопарк отчитался об убытках в почти 10 млн рублей за 2023 год

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский зоопарк» зарегистрирована в Белгороде в 2014 году. Руководитель — Денис Савельев, а бенефициар — Владимир Зотов. По итогам 2023 года убыток организации составил 9,9 млн рублей, при этом выручка от продажи достигла 40 млн рублей.