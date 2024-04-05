Белгородский зоопарк отчитался об убытках в почти 10 млн рублей за 2023 год

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский зоопарк» зарегистрирована в Белгороде в 2014 году. Руководитель — Денис Савельев, а бенефициар — Владимир Зотов. По итогам 2023 года убыток организации составил 9,9 млн рублей, при этом выручка от продажи достигла 40 млн рублей.
Владельцем зоопарка является компания «Мастерфест» Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой. С 2015 по 2019 год зоопарк был собственностью ГК «Агро-Белогорье», а с 2014 до 2015 годы фирмой лично владел Владимир Зотов.
До Савельева должность генерального директора занимали Лариса Ковалёва (2014–2016 год) и Николай Белов (2016–2019 год).
Напомним, кондитерская фабрика «Славянка» отчиталась о 2,53 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год. При этом чистые активы организации составили 4,1 млрд рублей.