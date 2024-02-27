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Конфеты

От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»

27 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Конфеты

Белгородская «Славянка» за год вышла из убытка 656 млн в миллиардную прибыль

По итогам прошлого года кондитерская фабрика «Славянка» получила 2,5 млрд чистой прибыли, хотя за год до этого дела шли, мягко говоря, не очень.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», за 2023 год у АО «Кондитерская фабрика „Славянка“» 2,53 млрд рублей чистой прибыли при чистых активах на 4,1 млрд рублей. Впечатляюще, особенно, если учесть то, что год назад у компании было всё не так радужно.

По итогам 2022 года, года начала СВО на Украине, фабрика «Славянка» вошла в топ-5 убыточных компаний в Белгородской области, где занята четвёртое место. Убыток за год составил 656 млн рублей. Ещё большие цифры с минусом были у АО «Славянка плюс» с внушительным минусом в 1,1 млрд рублей при выручке в 458 миллионов.

При всём этом напомним, что владелец кондитерской фабрики Сергей Гусев в 2023 году по рейтингу Бел.Ру на шестом месте среди 50 самых богатых людей Белгородской области.

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#Экономика#Новости Белгорода#Эксклюзив#Прибыль#Кондитерская фабрика#Славянка#Убыток#Екатерина Никулина#Сергей гусев#Белгородский бизнес#Спарк
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