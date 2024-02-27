От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»

По итогам 2022 года, года начала СВО на Украине, фабрика «Славянка» вошла в топ-5 убыточных компаний в Белгородской области, где занята четвёртое место. Убыток за год составил 656 млн рублей. Ещё большие цифры с минусом были у АО «Славянка плюс» с внушительным минусом в 1,1 млрд рублей при выручке в 458 миллионов.