От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», за 2023 год у АО «Кондитерская фабрика „Славянка“» 2,53 млрд рублей чистой прибыли при чистых активах на 4,1 млрд рублей. Впечатляюще, особенно, если учесть то, что год назад у компании было всё не так радужно.
По итогам 2022 года, года начала СВО на Украине, фабрика «Славянка» вошла в топ-5 убыточных компаний в Белгородской области, где занята четвёртое место. Убыток за год составил 656 млн рублей. Ещё большие цифры с минусом были у АО «Славянка плюс» с внушительным минусом в 1,1 млрд рублей при выручке в 458 миллионов.
При всём этом напомним, что владелец кондитерской фабрики Сергей Гусев в 2023 году по рейтингу Бел.Ру на шестом месте среди 50 самых богатых людей Белгородской области.