Компания по торговле ручными инструментами с украинскими владельцами ушла в убыток

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Ди-Стар Центр» зарегистрирована в Белгородском районе с 2006 года и занимается оптовой торговлей ручными инструментами. Руководитель (финансовый директор) — Татьяна Тищенко. Головная компания — ТОВ «Дi Стар» (Украина, Полтава).
По итогам 2022 году выручка от продажи «Ди-Стар Центр» сократились и составила 259 млн рублей, при этом убыток фирмы достиг 1,2 млн рублей. Чистые активы по итогам прошлого года — 37 млн рублей.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучали компании с украинскими владельцами, чтобы узнать, кто пережил 2022 год, а кто обанкротился. Подробнее — в материале.