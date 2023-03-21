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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Компания по торговле ручными инструментами с украинскими владельцами ушла в убыток

21 марта 2023, 13:51
Фото: 1MI
Речь идёт о фирме «Ди-Стар Центр», которая зарегистрирована в Белгородском районе. Головна компания организации находится на Украине.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Ди-Стар Центр» зарегистрирована в Белгородском районе с 2006 года и занимается оптовой торговлей ручными инструментами. Руководитель (финансовый директор) — Татьяна Тищенко. Головная компания — ТОВ «Дi Стар» (Украина, Полтава).

По итогам 2022 году выручка от продажи «Ди-Стар Центр» сократились и составила 259 млн рублей, при этом убыток фирмы достиг 1,2 млн рублей. Чистые активы по итогам прошлого года — 37 млн рублей.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучали компании с украинскими владельцами, чтобы узнать, кто пережил 2022 год, а кто обанкротился. Подробнее — в материале.

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#Кристина Семенчук#Убыток#Компания#Владельцы#Украина#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородский район
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