Фирма-владелица торгового знака «Люкс» из Белгорода ушла в убыток в 2022 году

Руководитель – Иван Петров, а бенефициар – Елена Серова. Принадлежит компания Елене Серовой (67% доли в УК) и Андрею Нечаеву (33% доли в УК). По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытке в размере 19,5 млн рублей. При этом выручка от продажи превысила 1,8 млрд рублей.