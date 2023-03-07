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Фирма-владелица торгового знака «Люкс» из Белгорода ушла в убыток в 2022 году

7 марта 2023, 07:14
Фото: 1MI
Речь идёт об организации «Традиция». Ей принадлежит торговый знак «Люкс».

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Традиция» зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Фирма занимается розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах.

Руководитель – Иван Петров, а бенефициар – Елена Серова. Принадлежит компания Елене Серовой (67% доли в УК) и Андрею Нечаеву (33% доли в УК). По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытке в размере 19,5 млн рублей. При этом выручка от продажи превысила 1,8 млрд рублей.

В аренде у организации 10 объектов недвижимости. Фирма является владелицей товарного знака «Люкс».

Фото: «СПАРК-Интерфакс»

Напомним, дистрибьютор алкоголя на белгородском рынке, компания «Столица» за  прошлый год отчитался о выручке в размере 2 млрд рублей. Руководитель организации - Иван Петров, а бенефициар — Сергей Летунов. 

Дистрибьютор алкоголя на рынке Белгородской области отчитался о выручке в 2 млрд руб.
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#Люкс#Компания#Убыток#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Кристина Семенчук
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