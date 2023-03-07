Фирма-владелица торгового знака «Люкс» из Белгорода ушла в убыток в 2022 году

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Традиция» зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Фирма занимается розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах.
Руководитель – Иван Петров, а бенефициар – Елена Серова. Принадлежит компания Елене Серовой (67% доли в УК) и Андрею Нечаеву (33% доли в УК). По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытке в размере 19,5 млн рублей. При этом выручка от продажи превысила 1,8 млрд рублей.
В аренде у организации 10 объектов недвижимости. Фирма является владелицей товарного знака «Люкс».
Напомним, дистрибьютор алкоголя на белгородском рынке, компания «Столица» за прошлый год отчитался о выручке в размере 2 млрд рублей. Руководитель организации - Иван Петров, а бенефициар — Сергей Летунов.