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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Лемуры

В белгородском зоопарке пополнение: Изабелла родила двойню

27 марта 2024, 10:29
Фото: Белгородский зоопарк
Лемуры

В белгородском зоопарке на свет появились два лемура

Новорождённые много едят и спят. О прибавлении у лемуров сотрудники экзотариума узнали в конце февраля. Об этом рассказали на страницах зоопарка в соцсетях.
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Зоопарк

Белгородская королева лемуров Изабелла снова стала мамой. В конце февраля сотрудники зоопарка заметили, что животное стало избирательнее в еде и требовательнее в уходе. Часто впадал в немилость супруг Изабеллы Иосиф.

«Самец, застигнутый врасплох ежовыми рукавицами матриархата, как правило, забивался в дальний уголок просторного вольера и оттуда с весьма скорбным видом наблюдал, как пируют остальные. Сотрудникам экзотариума приходилось подкармливать страдальца отдельно, пока не видит Изя», — рассказали сотрудники зоопарка.

Вскоре стало известно, что Изабелла ждёт потомство. Лемур родила двойню. Пол зверей пока неизвестен. Новорождённые много едят и спят. Животные уже окрепли.

Когда посетители смогут увидеть младенцев, неизвестно. Зоопарк пока закрыт из-за обстрелов.

Напомним, что недавно в зоопарке произошли трагические события. Во время обстрела погибла кенгуру Гранди, позже скончался раненый лебедь.

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#Общество#Зоопарк#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород#Алина Харина#Лемуры
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