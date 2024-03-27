В белгородском зоопарке пополнение: Изабелла родила двойню

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Белгородская королева лемуров Изабелла снова стала мамой. В конце февраля сотрудники зоопарка заметили, что животное стало избирательнее в еде и требовательнее в уходе. Часто впадал в немилость супруг Изабеллы Иосиф.
«Самец, застигнутый врасплох ежовыми рукавицами матриархата, как правило, забивался в дальний уголок просторного вольера и оттуда с весьма скорбным видом наблюдал, как пируют остальные. Сотрудникам экзотариума приходилось подкармливать страдальца отдельно, пока не видит Изя», — рассказали сотрудники зоопарка.
Вскоре стало известно, что Изабелла ждёт потомство. Лемур родила двойню. Пол зверей пока неизвестен. Новорождённые много едят и спят. Животные уже окрепли.
Когда посетители смогут увидеть младенцев, неизвестно. Зоопарк пока закрыт из-за обстрелов.