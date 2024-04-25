В зоопарке Белгорода поселился белоснежный и пушистый гость из Калуги: видео

Альпака из Калуги прибыл в Белгород. Сейчас его можно увидеть в открытом вольере. Имя животному ещё не выбрали, сообщает Белгородский зоопарк.