Саратовская Венера будет жить рядом с белгородской медведицей Машей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Медведицу, которую привезут из Саратова, в ближайшие дни можно будет увидеть в белгородском зоопарке.
Для неё разделили вольер медведицы Маши. Первое время Венера, медведица из Саратова, поживёт подальше от людей, чтобы привыкнуть к обстановке. Позже она поменяется местами с уже пожилой Машей, которая любит спать подальше от шума и суеты.
Напомним, что жители Саратова на протяжении нескольких лет держали у себя во дворе медведицу, которая досталась им от других владельцев. Соседей саратовцев такой жилец не устроил, на что они пожаловались в Росприроднадзор. В свой новый дом, белгородский зоопарк, медведица отправилась вчера.