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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Медведица

Саратовская Венера будет жить рядом с белгородской медведицей Машей

19 апреля 2024, 07:26
Фото: «СарИнформ»
Медведица

В зоопарке Белгорода в ближайшие дни можно будет увидеть новую медведицу

В зоопарке разделили вольер для медведей. Сначала Венера поживёт вдали от людей, чтобы ко всему привыкнуть. Затем она поменяется местами с Машей, рассказали в зоопарке.
Сюжет
Зоопарк

Медведицу, которую привезут из Саратова, в ближайшие дни можно будет увидеть в белгородском зоопарке.

Для неё разделили вольер медведицы Маши. Первое время Венера, медведица из Саратова, поживёт подальше от людей, чтобы привыкнуть к обстановке. Позже она поменяется местами с уже пожилой Машей, которая любит спать подальше от шума и суеты.

Напомним, что жители Саратова на протяжении нескольких лет держали у себя во дворе медведицу, которая досталась им от других владельцев. Соседей саратовцев такой жилец не устроил, на что они пожаловались в Росприроднадзор. В свой новый дом, белгородский зоопарк, медведица отправилась вчера.

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