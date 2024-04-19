Саратовская Венера будет жить рядом с белгородской медведицей Машей

Напомним, что жители Саратова на протяжении нескольких лет держали у себя во дворе медведицу, которая досталась им от других владельцев. Соседей саратовцев такой жилец не устроил, на что они пожаловались в Росприроднадзор. В свой новый дом, белгородский зоопарк, медведица отправилась вчера.