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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Медведица

Стали известны подробности о медведице, которую привезут из Саратова в Белгород

18 апреля 2024, 13:57
Фото: группа ВК «Росприроднадзор»
Медведица

Медведицу из Саратова привезут в Белгород после жалоб о незаконном содержании

Жители Саратова на протяжении нескольких лет держали у себя во дворе медведицу, которая досталась им от других владельцев. Соседей саратовцев такой жилец не устроил, на что они пожаловались в Росприроднадзор. Забрать медведицу решился белгородский зоопарк — Маша уже едет в новый дом.

Жители Саратова приютили у себя дома медведицу по имени Венера, но называли её по-простому — Маша. Держать в домовладении косолапое животное нельзя, поэтому сотрудники местного Росприроднадзора приняли решение изъять Машу у саратовцев и передать зоопарку Белгорода.

В ведомстве также отметили, что животное слишком рано попало в неволю, поэтому выпустить самку в дикую природу нельзя: она просто не приспособлена к такой жизни. Но за медведицей уже приехали работники белгородского зоопарка. В новый дом она отправится сегодня, 18 апреля.

Напомним, что у саратовцев медведица жила с 2021 года: её держали в клетке во дворе частного дома. Несколько лет назад животное стало популярным в интернете.

Медведица МашаМедведица Маша
Медведица МашаМедведица Маша
Медведица МашаМедведица Маша
Медведица Маша
Фото: группа ВК «Росприроднадзор»
Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Медведь#Новости Белгорода#Саратов#Белгород
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