Стали известны подробности о медведице, которую привезут из Саратова в Белгород

В ведомстве также отметили, что животное слишком рано попало в неволю, поэтому выпустить самку в дикую природу нельзя: она просто не приспособлена к такой жизни. Но за медведицей уже приехали работники белгородского зоопарка. В новый дом она отправится сегодня, 18 апреля.