Стали известны подробности о медведице, которую привезут из Саратова в Белгород

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Жители Саратова приютили у себя дома медведицу по имени Венера, но называли её по-простому — Маша. Держать в домовладении косолапое животное нельзя, поэтому сотрудники местного Росприроднадзора приняли решение изъять Машу у саратовцев и передать зоопарку Белгорода.
В ведомстве также отметили, что животное слишком рано попало в неволю, поэтому выпустить самку в дикую природу нельзя: она просто не приспособлена к такой жизни. Но за медведицей уже приехали работники белгородского зоопарка. В новый дом она отправится сегодня, 18 апреля.
Напомним, что у саратовцев медведица жила с 2021 года: её держали в клетке во дворе частного дома. Несколько лет назад животное стало популярным в интернете.