Белгородцы в 2023-м хулиганили меньше, чем годом ранее

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По информации регионального управления МВД, в 2023 году белгородцы меньше хулиганили, чем в 2022-м. Так, по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» должностные лица полиции Белгородской области (без учёта ГИБДД и УВМ) в 2022 году составили 8318 административных протоколов, а годом позже — 7793.
При этом информацию о количестве лиц, которых привлекли к ответственности повторно за совершение вышеуказанных правонарушений, в ведомстве не сообщили, поскольку подобную статистику не ведут.
Напомним, в Белгородской области за год стало больше число тяжких и особо тяжких преступлений.