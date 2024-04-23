Белгородцы в 2023-м хулиганили меньше, чем годом ранее

По информации регионального управления МВД, в 2023 году белгородцы меньше хулиганили, чем в 2022-м. Так, по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» должностные лица полиции Белгородской области (без учёта ГИБДД и УВМ) в 2022 году составили 8318 административных протоколов, а годом позже — 7793.