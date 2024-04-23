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Белгородцев в прошлом году поймали на мелком хулиганстве больше 7 тысяч раз

Белгородцы в 2023-м хулиганили меньше, чем годом ранее

23 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI

Белгородцев в прошлом году поймали на мелком хулиганстве больше 7 тысяч раз

О снижении числа преступлений, в частности мелкого хулиганства, Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД. Сколько преступлений по данной статье люди совершили повторно, в ведомстве не уточнили, так как не ведут подобную статистику.

По информации регионального управления МВД, в 2023 году белгородцы меньше хулиганили, чем в 2022-м. Так, по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» должностные лица полиции Белгородской области (без учёта ГИБДД и УВМ) в 2022 году составили 8318 административных протоколов, а годом позже — 7793.

При этом информацию о количестве лиц, которых привлекли к ответственности повторно за совершение вышеуказанных правонарушений, в ведомстве не сообщили, поскольку подобную статистику не ведут.

Напомним, в Белгородской области за год стало больше число тяжких и особо тяжких преступлений.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Эксклюзив#Хулиганство#Правонарушения#Белгород#Административные протоколы
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