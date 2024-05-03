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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Танк

Гладков ответил на предложение белгородцев устроить выставку трофейной техники ВСУ

3 мая 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
Танк
В качестве варианта площадки для размещения экспозиции предложили Прохоровское поле. Губернатор ответил, что эту инициативу уже обсуждали с командованием округа. Однако список площадок, по его мнению, должен быть шире.

Белгородка предложила устроить выставку трофейной техники ВСУ. По её мнению, это должна быть экспозиция, похожая на ту, что сейчас открыта в Москве.

Экспонатами могла бы стать техника, «подбитая на рубежах нашей области», продолжает жительница региона. В качестве площадки для выставки белгородка предложила Прохоровское поле.

Губернатор Вячеслав Гладков инициативу поддержал. Он заявил, что ранее обговаривал этот вопрос с командованием округа — о том, чтобы создать такой парк в Белгородской области после окончания СВО.

Однако такие экспонаты должны видеть не только посетители Прохоровского поля, считает Гладков.

Я думаю, будет правильно [организовать выставку] не только на Прохоровском поле, но и в Шебекинском горокруге, в Белгороде, в Белгородском районе, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Валуйском горокруге — в тех муниципалитетах, в которых фактически идут боевые действия на границе, которые обстреливаются. Там нужно создавать мемориальные комплексы.
Вячеслав Гладков
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