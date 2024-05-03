Гладков ответил на предложение белгородцев устроить выставку трофейной техники ВСУ

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Белгородка предложила устроить выставку трофейной техники ВСУ. По её мнению, это должна быть экспозиция, похожая на ту, что сейчас открыта в Москве.
Экспонатами могла бы стать техника, «подбитая на рубежах нашей области», продолжает жительница региона. В качестве площадки для выставки белгородка предложила Прохоровское поле.
Губернатор Вячеслав Гладков инициативу поддержал. Он заявил, что ранее обговаривал этот вопрос с командованием округа — о том, чтобы создать такой парк в Белгородской области после окончания СВО.
Однако такие экспонаты должны видеть не только посетители Прохоровского поля, считает Гладков.
Я думаю, будет правильно [организовать выставку] не только на Прохоровском поле, но и в Шебекинском горокруге, в Белгороде, в Белгородском районе, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Валуйском горокруге — в тех муниципалитетах, в которых фактически идут боевые действия на границе, которые обстреливаются. Там нужно создавать мемориальные комплексы.
Вячеслав Гладков