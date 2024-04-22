Фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы

Журналисты Бел.Ру выяснили подробности о размещении фото жителей региона, погибших в Великой Отечественной войне, в автобусах ко Дню Победы. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны разместят в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам в Белгородской агломерации. Всего в планах установить около 4000 плакатов.