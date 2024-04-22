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Фото участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах Белгорода

Фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы

22 апреля 2024, 10:56
Фото: 1MI

Фото участников Великой Отечественной войны появятся в 517 автобусах Белгорода

Всего в планах разместить около 4000 плакатов. Об этом Бел.Ру сообщили в правительстве Белгородской области.

Журналисты Бел.Ру выяснили подробности о размещении фото жителей региона, погибших в Великой Отечественной войне, в автобусах ко Дню Победы. По официальной информации, портреты героев и участников Великой Отечественной войны разместят в 517 автобусах, которые курсируют по маршрутам в Белгородской агломерации. Всего в планах установить около 4000 плакатов.

Фотографии представят комитет по организации Бессмертного полка в Белгородской области, сотрудники министерства автомобильных дорог и транспорта региона, а также подведомственные и подрядные организации.

Размещать плакаты в автобусах будут сотрудники подрядных организаций.

При этом фото белгородцев, которые погибли в ходе участия в спецоперации, в автобусах ко Дню Победы власти устанавливать не планируют.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородский район#Великая Отечественная война#Фото#Плакаты#Автобусы#Новости Белгорода#Эксклюзив#День Победы#Белгород#СВО
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