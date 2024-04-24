Память погибшего героя СВО увековечат в Белгороде

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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На очередном заседании избранники народа поддержали проект по увековечению памяти Виталия Высторобского. В честь героя на фасаде Белгородского юридического института установят мемориальную доску.
Виталий Высторобский родился 3 июня 1984 года. В 2003 году окончил Белгородский юридический институт. Более 15 лет он служил в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Белгородской области.
В октябре 2022 года его призвали на военную службу по мобилизации. Погиб герой 17 мая 2023 года при выполнении задач в ходе СВО. Указом президента РФ его наградили орденом Мужества посмертно.