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Память погибшего героя СВО увековечат в Белгороде

Память погибшего героя СВО увековечат в Белгороде

24 апреля 2024, 06:15
Фото: скриншот с заседания депутатов горсовета Белгорода
Мемориальную доску установят на фасаде Белгородского юридического института. Решение приняли депутаты горсовета.

На очередном заседании избранники народа поддержали проект по увековечению памяти Виталия Высторобского. В честь героя на фасаде Белгородского юридического института установят мемориальную доску.

Фото: Заседание депутатов горсовета

Виталий Высторобский родился 3 июня 1984 года. В 2003 году окончил Белгородский юридический институт. Более 15 лет он служил в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Белгородской области.

В октябре 2022 года его призвали на военную службу по мобилизации. Погиб герой 17 мая 2023 года при выполнении задач в ходе СВО. Указом президента РФ его наградили орденом Мужества посмертно.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгородский юридический институт#Герой#Белгород
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