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Открытие мемориальной доски в Белгороде

«Бросился помогать раненым, но погиб»: в Белгороде открыли новую мемориальную доску

15 сентября 2023, 06:01
Фото: страница Вадима Радченко
Открытие мемориальной доски в Белгороде

У входа в белгородскую школу установили доску в память о бойце СВО

Погибший разведчик Дмитрий Бекетов окончил школу №45. У её входа и разместили мемориальную доску, сообщил на своей странице в соцсетях председатель предыдущего созыва Белгородского городского совета Вадим Радченко.

Мемориальную доску в память о разведчике Дмитрии Бекетове разместили у входа школы №45 на проспекте Славы. Белгородец был выпускником кадетского класса этого учреждения.

Дмитрий Бекетов в 2021 году окончил политехнический колледж в Белгороде и ушёл на срочную службу. После четырёх месяцев в армии белгородец подписал контракт и отправился в зону СВО, где стал разведчиком.

15 сентября 2022 года белгородец отправился помогать раненым, но попал под миномётный обстрел и погиб на месте. 11 октября 2022 года Дмитрия Бекетова посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, что ещё 20 декабря 2022 года депутаты горсовета приняли решение увековечить память погибшего в СВО Дмитрия Бекетова. Эскиз установленной мемориальной доски разработало управление архитектуры и градостроительства Белгорода.

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#Школа#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгород#Разведчик#Александра Склярова
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