«Бросился помогать раненым, но погиб»: в Белгороде открыли новую мемориальную доску

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Мемориальную доску в память о разведчике Дмитрии Бекетове разместили у входа школы №45 на проспекте Славы. Белгородец был выпускником кадетского класса этого учреждения.
Дмитрий Бекетов в 2021 году окончил политехнический колледж в Белгороде и ушёл на срочную службу. После четырёх месяцев в армии белгородец подписал контракт и отправился в зону СВО, где стал разведчиком.
15 сентября 2022 года белгородец отправился помогать раненым, но попал под миномётный обстрел и погиб на месте. 11 октября 2022 года Дмитрия Бекетова посмертно наградили орденом Мужества.
Напомним, что ещё 20 декабря 2022 года депутаты горсовета приняли решение увековечить память погибшего в СВО Дмитрия Бекетова. Эскиз установленной мемориальной доски разработало управление архитектуры и градостроительства Белгорода.