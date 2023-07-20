Мемориальная доска в память о Романе Гладкове появится в Белгороде

Также предлагается установить мемориальную доску в честь Максима Федюнина на фасаде школы №24 на улице Корочанской. Сам военный учился в этой школе с 2000 по 2009 год. Он погиб в 2022 году при исполнении воинского долга и был награждён орденом Мужества посмертно.