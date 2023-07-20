Мемориальная доска в память о Романе Гладкове появится в Белгороде

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
В Белгороде собираются увековечить память шести участников боевых действий, в том числе СВО. В их честь планируют установить мемориальные доски на фасадах многоквартирного дома и городских школ.
Горсовет предлагает увековечить память Алексея Бессарабенко, погибшего в 2022 году. Памятная табличка в честь военнослужащего должна появится на фасаде средней школы №34 по улице 8 Марта. Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга. Его наградили орденом Мужества посмертно.
Также предлагается установить мемориальную доску в честь Максима Федюнина на фасаде школы №24 на улице Корочанской. Сам военный учился в этой школе с 2000 по 2009 год. Он погиб в 2022 году при исполнении воинского долга и был награждён орденом Мужества посмертно.
Памятная табличка должна появиться на фасаде школы №28, расположенной на улице Щорса, в честь Дмитрия Лучанинова. Он учился в этой школе с 2006 по 2008 год. Погиб он при исполнении воинского года в прошлом году. Орден Мужества Дмитрий также получил посмертно.
Следующая табличка должна появиться на фасаде школы №26 на улице Спортивной. Её хотят установить в честь Владислава Михайличенко. Молодой военнослужащий учился в указанном учреждении с 2006 по 2017 год. Парень погиб в 2022 году при выполнении боевых задач. Орденом Мужества его наградили посмертно.
Память Романа Гладкова планируют увековечить с помощью мемориальной доски на фасаде многоквартирного дома на улице Преображенской, 89. Мужчина раньше проживал в этом доме. Белгородец погиб при исполнении воинского долга в прошлом году. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Ещё одну табличку хотят установить в честь Героя Советского Союза Николая Лукинова. Доска должна появиться на фасаде школы №35 на Преображенской, 14. В этой школе Лукинов работал учителем в период с 1960 по 1967 год. Сам мужчина родился в 1914 году, а умер в 1998.
Добавим, что все мемориальные доски планируют установить на средства, выделенные из городского бюджета. Ответственность за их сохранность, текущее содержание и ремонт хотят возложить на городскую администрацию.
Ранее сообщалось, что в Новооскольском горокруге открыли памятник Герою России Александру Ананичеву. Белгородец погиб в июле прошлого года в ходе специальной военной операции. Его бюст находится на Аллее Героев Славы. Звание Героя России военнослужащему присвоили посмертно. Школа в родном селе Новая Безгинка теперь носит его имя.
Добавим, что в Белгороде в 2022 году посмертно наградили 19 участников СВО. Их память почтили минутой молчания.