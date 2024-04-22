«Ситуация крайне сложная»: Гладков обратился к родителям белгородских школьников

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Один из вопросов, который обсудили на заседании оперативного штаба 22 апреля, касался возвращения белгородских детей из других регионов домой. Всего из Белгородской области ранее вывезли более 12 тыс. школьников. Родители 2 тыс. детей выразили желание вернуть их домой.
Губернатор заявил, что требование белгородцев выполнят. Вместе с тем Вячеслав Гладков попросил подумать перед тем, как принять решение. Для убедительности глава региона привёл следующую статистику.
В целом [в регионе с начала СВО] погибло 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребёнок.
Вячеслав Гладков
С губернаторами регионов, в которых сейчас находятся дети, согласовали вопрос о том, чтобы оставить там юных белгородцев до конца мая. Однако если родители будут против, школьников готовы отправить домой поездами. Поездка будет организованной.