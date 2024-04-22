«Ситуация крайне сложная»: Гладков обратился к родителям белгородских школьников

Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала СВО

Губернатор напомнил, что у детей есть возможность остаться в других регионах до конца мая. Однако если родители решили вернуть ребёнка домой, его привезут. Вместе с тем глава региона попросил белгородцев хорошенько подумать и для убедительности привёл статистику жертв с начала СВО.

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