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Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала СВО

«Ситуация крайне сложная»: Гладков обратился к родителям белгородских школьников

22 апреля 2024, 19:47
Фото: 1MI

Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала СВО

Губернатор напомнил, что у детей есть возможность остаться в других регионах до конца мая. Однако если родители решили вернуть ребёнка домой, его привезут. Вместе с тем глава региона попросил белгородцев хорошенько подумать и для убедительности привёл статистику жертв с начала СВО.
Сюжет
Дети

Один из вопросов, который обсудили на заседании оперативного штаба 22 апреля, касался возвращения белгородских детей из других регионов домой. Всего из Белгородской области ранее вывезли более 12 тыс. школьников. Родители 2 тыс. детей выразили желание вернуть их домой.

Губернатор заявил, что требование белгородцев выполнят. Вместе с тем Вячеслав Гладков попросил подумать перед тем, как принять решение. Для убедительности глава региона привёл следующую статистику.

В целом [в регионе с начала СВО] погибло 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранен 651 человек, из них 51 ребёнок.
Вячеслав Гладков

С губернаторами регионов, в которых сейчас находятся дети, согласовали вопрос о том, чтобы оставить там юных белгородцев до конца мая. Однако если родители будут против, школьников готовы отправить домой поездами. Поездка будет организованной.

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