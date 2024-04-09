Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Пострадавшее при обстреле здание в Шебекино

«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде

9 апреля 2024, 12:54
Фото: Bel.ru
Пострадавшее при обстреле здание в Шебекино

Шебекинцы рассказали о жизни в приграничье и в Белгороде под обстрелами

ВСУ продолжают обстреливать не только Белгород, но и Шебекинский округ, хотя многие местные жители считают, что гораздо безопаснее сейчас вернуться в Шебекино. О том, как жители убегали от сильных обстрелов, а теперь подумывают вернуться, шебекинцы рассказали Forbes.

Год назад, когда в Шебекинском округе значительно усилились обстрелы, многие жители не знали, что делать дальше. «Именно в мае дети стали часто задавать один и тот же вопрос: „Мам, почему мы не уезжаем, чего ты ждёшь?“ А я не ждала, я просто не понимала, как жить дальше, и оттягивала принятие такого важного решения! Куда ехать, за что, насколько, как и тому подобное», — рассказывает жительница округа Валерия.

Большинство отказалось покидать свои дома. Однако после сильного обстрела в ночь с 31 мая по 1 июня многие шебекинцы всё же решилась уехать: город начали эвакуировать.

«Все на пол, на пол бегом, бегом, легли» — эти слова моего зятя до сих пор звенят в ушах. Все кричали! В самом начале обстрела пропало электричество. Три часа ночи, ничего и никого не видно. Я ползла в сторону коридора, дети спотыкались и падали на меня. От взрывов звенели стекла, и было слышно, как осколки разлетались по крыше и били по фасаду дома.
Валерия

После того, как всё стихло, белгородцы сели в машину и поехали в Белгород на ж/д вокзал. По пути им встречались горящие машины, части снарядов от РСЗО, кирпичи от разрушенных фасадов домов.

Несмотря на работающие в Белгороде сирены, куда конкретно прилетит снаряд — неизвестно, конкретной цели будто нет: «Общего в обстрелах Белгорода и Шебекино — только террор мирного населения. Ни в том, ни в том городе нет военных объектов, но бьют именно по городу».

При этом многие шебекинцы стали возвращаться домой: снимать квартиру в Белгороде становится тяжелее, а продать недвижимость в обстреливаемом округе очень сложно.

Где сейчас безопаснее — это сложный вопрос, потому что это всё непредсказуемо. Полгода мы считали, что в Белгороде более защищено, но, как показала практика, это совсем не так.
шебекинец Антон

Родители Валерии в то же время зовут её в Новую Таволжанку — там, по их словам, сейчас гораздо безопаснее, чем в Белгороде, хотя село находится гораздо ближе к границе с Украиной.

Валерия рассказала, что теперь, когда в Шебекино слышны вылеты, жители пишут белгородцам, что в их сторону полетели ракеты, чтобы те успели спрятаться. Но не все шебекинцы с пониманием относятся к жителям Белгорода: «А чего вы хотели? Когда гуляли и праздновали в Белгороде, в Шебекино прилетали снаряды и лилось море слёз. Мы жили в страхе и не видели от белгородцев понимания, вот и вы поживите теперь так. Надо было не „фестивалить“, а готовиться к такой же участи», — вспоминает фразу знакомого Валерия. Однако, по её мнению, сочувствующих всё же больше: «Это горе, одно большое горе для всего региона».

Обстрелы продолжаются, но уже сейчас местные власти пытаются отстраивать некоторые повреждённые или полностью разрушенные здания, включая многоквартирные дома.

Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Бизнес в Шебекино известили об увеличении суммы арендных платежей. Что произошло?Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилосьЖенщина с внуком находились в доме в Шебекино, когда туда попал украинский снаряд
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Последствия#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Сегодня, 13:13
«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?
Сегодня, 15:28
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля
Сегодня, 14:11
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
Сегодня, 14:32
"