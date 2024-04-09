«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Год назад, когда в Шебекинском округе значительно усилились обстрелы, многие жители не знали, что делать дальше. «Именно в мае дети стали часто задавать один и тот же вопрос: „Мам, почему мы не уезжаем, чего ты ждёшь?“ А я не ждала, я просто не понимала, как жить дальше, и оттягивала принятие такого важного решения! Куда ехать, за что, насколько, как и тому подобное», — рассказывает жительница округа Валерия.
Большинство отказалось покидать свои дома. Однако после сильного обстрела в ночь с 31 мая по 1 июня многие шебекинцы всё же решилась уехать: город начали эвакуировать.
«Все на пол, на пол бегом, бегом, легли» — эти слова моего зятя до сих пор звенят в ушах. Все кричали! В самом начале обстрела пропало электричество. Три часа ночи, ничего и никого не видно. Я ползла в сторону коридора, дети спотыкались и падали на меня. От взрывов звенели стекла, и было слышно, как осколки разлетались по крыше и били по фасаду дома.
Валерия
После того, как всё стихло, белгородцы сели в машину и поехали в Белгород на ж/д вокзал. По пути им встречались горящие машины, части снарядов от РСЗО, кирпичи от разрушенных фасадов домов.
Несмотря на работающие в Белгороде сирены, куда конкретно прилетит снаряд — неизвестно, конкретной цели будто нет: «Общего в обстрелах Белгорода и Шебекино — только террор мирного населения. Ни в том, ни в том городе нет военных объектов, но бьют именно по городу».
При этом многие шебекинцы стали возвращаться домой: снимать квартиру в Белгороде становится тяжелее, а продать недвижимость в обстреливаемом округе очень сложно.
Где сейчас безопаснее — это сложный вопрос, потому что это всё непредсказуемо. Полгода мы считали, что в Белгороде более защищено, но, как показала практика, это совсем не так.
шебекинец Антон
Родители Валерии в то же время зовут её в Новую Таволжанку — там, по их словам, сейчас гораздо безопаснее, чем в Белгороде, хотя село находится гораздо ближе к границе с Украиной.
Валерия рассказала, что теперь, когда в Шебекино слышны вылеты, жители пишут белгородцам, что в их сторону полетели ракеты, чтобы те успели спрятаться. Но не все шебекинцы с пониманием относятся к жителям Белгорода: «А чего вы хотели? Когда гуляли и праздновали в Белгороде, в Шебекино прилетали снаряды и лилось море слёз. Мы жили в страхе и не видели от белгородцев понимания, вот и вы поживите теперь так. Надо было не „фестивалить“, а готовиться к такой же участи», — вспоминает фразу знакомого Валерия. Однако, по её мнению, сочувствующих всё же больше: «Это горе, одно большое горе для всего региона».
Обстрелы продолжаются, но уже сейчас местные власти пытаются отстраивать некоторые повреждённые или полностью разрушенные здания, включая многоквартирные дома.