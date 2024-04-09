«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде

Валерия рассказала, что теперь, когда в Шебекино слышны вылеты, жители пишут белгородцам, что в их сторону полетели ракеты, чтобы те успели спрятаться. Но не все шебекинцы с пониманием относятся к жителям Белгорода: «А чего вы хотели? Когда гуляли и праздновали в Белгороде, в Шебекино прилетали снаряды и лилось море слёз. Мы жили в страхе и не видели от белгородцев понимания, вот и вы поживите теперь так. Надо было не „фестивалить“, а готовиться к такой же участи», — вспоминает фразу знакомого Валерия. Однако, по её мнению, сочувствующих всё же больше: «Это горе, одно большое горе для всего региона».