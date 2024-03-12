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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Женщина с внуком находились в доме в Шебекино, когда туда попал украинский снаряд

Женщина с внуком находились в доме в Шебекино, когда туда попал украинский снаряд

12 марта 2024, 16:48
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Во время обстрела Шебекино 12 марта один из снарядов попал в жилой дом, в котором находились люди. Чудом никто не пострадал. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

При очередном обстреле Шебекино боеприпас попал в крышу жилого дома, в котором в тот момент находились пожилая женщина и её внук. Людей вывели из помещения. После возникшего пожара второй этаж дома сгорел.

Восстанавливать его должны начать 13 марта, как и остальные пострадавшие при обстрелах во вторник объекты в Шебекинском городском округе.

Повреждения также получила районная больница. Восстановить там придётся крышу, фасад и окна. Подрядчик приступит к работе сразу после того, как рассчитают стоимость работ.

Обо всех событиях 12 марта можно узнать из других публикаций журналистов Бел.Ру. Самые свежие новости публикуем в нашем Telegram-канале.

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#Евгений Грицков#Пожар#Шебекино#Жилой дом#Снаряд#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Атака на Белгородскую область 12 марта
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