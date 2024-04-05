Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Бизнес из белгородского Шебекино пожаловался на выросшую сумму арендных платежей

Бизнес в Шебекино известили об увеличении суммы арендных платежей. Что произошло?

5 апреля 2024, 09:05
Фото: 1MI

Бизнес из белгородского Шебекино пожаловался на выросшую сумму арендных платежей

К властям обратилась жительница Шебекино. Она рассказала, что местные предприниматели получили письма об увеличении суммы арендных платежей на 81%. Ситуацию прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков.

Под постом губернатора в соцсети написала жительница Шебекино. Она рассказала, что пострадавший бизнес получил письма от местного комитета муниципальной собственности и земельных отношений об увеличении суммы арендных платежей на 81% с 1 января 2024 года.

«Понятно, что увеличение происходит, но не для Шебекино же на 81%. Ссылаются, что это связано с новым постановлением правительства Белгородской области. <…> Но 81% повышения для Шебекино — это даже без комментариев. Мы заплатим, конечно. Но я бы эти деньги, если честно, потратила бы на восстановление разрушенного и увеличение заработной платы работникам, чтобы они не уезжали из региона пачками», — пишет предпринимательница.

Обращение это озвучил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира. Глава региона пообещал разобраться в ситуации и быстро найти решение.

Там не совсем проблема в правительстве области и муниципалитете. Изменился порядок начисления на уровне федеральном. Согласен, что увеличение для кого-то было незначительным, для кого-то увеличение большое. Претензия правильная. Муниципалитет не докрутил это решение, исполнив просто федеральный закон. Получается, что так перенапрягли шебекинские предприятия, которые находятся в непростой финансовой ситуации.
Вячеслав Гладков

Позже предпринимательница в комментариях под постом сообщила, что в ситуации разобрались, комитет земельных отношений прислал новый расчёт.

Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадавшие при обстрелах 64 белгородских предприятия получили 113 млн рублейГладков: пострадавшие от обстрелов шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублейПострадавшим при обстрелах шебекинским предприятиям перечислят 580 млн рублей
#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Арендная плата#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»
Сегодня, 09:22
ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК
Сегодня, 06:27
Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток
Сегодня, 06:51
Недоброе утро: после относительного затишья в Белгороде вновь завыла сирена
Сегодня, 07:56
Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС
Сегодня, 07:18
Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным
Сегодня, 07:10
"