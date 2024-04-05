Бизнес в Шебекино известили об увеличении суммы арендных платежей. Что произошло?

«Понятно, что увеличение происходит, но не для Шебекино же на 81%. Ссылаются, что это связано с новым постановлением правительства Белгородской области. <…> Но 81% повышения для Шебекино — это даже без комментариев. Мы заплатим, конечно. Но я бы эти деньги, если честно, потратила бы на восстановление разрушенного и увеличение заработной платы работникам, чтобы они не уезжали из региона пачками», — пишет предпринимательница.