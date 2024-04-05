Бизнес в Шебекино известили об увеличении суммы арендных платежей. Что произошло?

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Под постом губернатора в соцсети написала жительница Шебекино. Она рассказала, что пострадавший бизнес получил письма от местного комитета муниципальной собственности и земельных отношений об увеличении суммы арендных платежей на 81% с 1 января 2024 года.
«Понятно, что увеличение происходит, но не для Шебекино же на 81%. Ссылаются, что это связано с новым постановлением правительства Белгородской области. <…> Но 81% повышения для Шебекино — это даже без комментариев. Мы заплатим, конечно. Но я бы эти деньги, если честно, потратила бы на восстановление разрушенного и увеличение заработной платы работникам, чтобы они не уезжали из региона пачками», — пишет предпринимательница.
Обращение это озвучил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира. Глава региона пообещал разобраться в ситуации и быстро найти решение.
Там не совсем проблема в правительстве области и муниципалитете. Изменился порядок начисления на уровне федеральном. Согласен, что увеличение для кого-то было незначительным, для кого-то увеличение большое. Претензия правильная. Муниципалитет не докрутил это решение, исполнив просто федеральный закон. Получается, что так перенапрягли шебекинские предприятия, которые находятся в непростой финансовой ситуации.
Вячеслав Гладков
Позже предпринимательница в комментариях под постом сообщила, что в ситуации разобрались, комитет земельных отношений прислал новый расчёт.