В зоопарке Белгорода поселился хулиган из соседнего Курска. Кто он?

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Енот-полоскун Тоша поселился в белгородском зоопарке. Ранее он был ручным и домашним, проживал в частном доме в Курске. Енот вырос и начал учинять в доме беспорядки. Хозяева Тоши приняли решение передать его в дар белгородскому зоопарку.
Енот проходит период адаптации. Сотрудники зоопарка отмечают, что он добрый и ласковый, но пока стесняется и не выходит из своего домика.
Ранее сообщалось, что в белгородском зоопарке случилось пополнение — хозяева из Шебекино передали в дар соболя Симбу. Животное было домашним, его ранило при обстреле. Сейчас Симба в безопасности и уже почти привык к новому дому.