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В зоопарке Белгорода поселился хулиган из соседнего Курска. Кто он?

13 июля 2023, 08:43
Фото: Нейросеть Kandinsky

Енот-полоскун Тоша появился в белгородском зоопарке

Раньше енот был ручным, он проживал в частном доме в Курске. Хозяева приняли решение передать животное в дар зоопарку. Видео с новым обитателем опубликовали в группе «Белгородский зоопарк» в соцсетях.

Енот-полоскун Тоша поселился в белгородском зоопарке. Ранее он был ручным и домашним, проживал в частном доме в Курске. Енот вырос и начал учинять в доме беспорядки. Хозяева Тоши приняли решение передать его в дар белгородскому зоопарку.

Енот проходит период адаптации. Сотрудники зоопарка отмечают, что он добрый и ласковый, но пока стесняется и не выходит из своего домика.

Ранее сообщалось, что в белгородском зоопарке случилось пополнение — хозяева из Шебекино передали в дар соболя Симбу. Животное было домашним, его ранило при обстреле. Сейчас Симба в безопасности и уже почти привык к новому дому.

Енот-полоскун Тоша
Видео: Сообщество в ВК «Белгородский зоопарк»
Хозяйка пострадавшего из-за обстрелов соболя просит зоопарк помочь ей его вернуть
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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Зоопарк#Белгородский зоопарк#Енот#Общество#Видео#Курск
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