Любители аниме, хулиганы, перцовый баллончик: что произошло на фестивале в Белгороде

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
На фестивале 6 июля собрались любители аниме в костюмах различных персонажей. Свидетели отмечают, что неизвестные пыталась проникнуть в арт-пространство, но их не пропустили.
Чуть позже хулиганы подкараулили одну из участниц и залили её перцовым баллончиком. Очевидцы также сообщали, что якобы видели у одного из недоброжелателей нож.
На место происшествия приехала полиция и забрала девушку, залившую участницу перцовкой. Личности хулиганов установлены. Сотрудники компетентных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что против избивших охранника белгородских подростков завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору. Напомним, 16-летние парни 4 июля поругались с 57-летним охранником продуктового магазина, который уличил их в краже. Подростки жестоко избили мужчину, пострадавшего госпитализировали.