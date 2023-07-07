Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Изображение материала

Любители аниме, хулиганы, перцовый баллончик: что произошло на фестивале в Белгороде

7 июля 2023, 14:09
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»

Хулиганы в центре Белгорода залили перцовкой участницу фестиваля азиатской культуры

Вчера, 6 июля, в ТЦ «Лента» на улице Победы в Белгороде неизвестные напали на любителей аниме. Хулиганы хотели проникнуть в арт-пространство «Мануфактура», где проходил фестиваль азиатской культуры HATORY. Об этом сообщает Telegram-канал «Блэтгород».

На фестивале 6 июля собрались любители аниме в костюмах различных персонажей. Свидетели отмечают, что неизвестные пыталась проникнуть в арт-пространство, но их не пропустили.

Чуть позже хулиганы подкараулили одну из участниц и залили её перцовым баллончиком. Очевидцы также сообщали, что якобы видели у одного из недоброжелателей нож.

На место происшествия приехала полиция и забрала девушку, залившую участницу перцовкой. Личности хулиганов установлены. Сотрудники компетентных органов проводят проверку.

Против избивших охранника белгородских подростков завели уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде задержали подростков, избивших охранника магазинаНеизвестные в военной форме ограбили и избили шебекинца в его собственном доме
#Таисия Некрасова#Происшествия#Город#Перцовый баллончик#Потасовка#Хулиганы#Избиение#Избиение прохожего#Белгород#Белгородская область#Аниме#Фестиваль#Новости Белгорода
Подпишитесь
Два дома и водонапорная башня пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 14:55
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
Сегодня, 09:59
У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста
Сегодня, 08:09
Нехорошее число: сколько денег нужно на ремонт горевшего в центре Белгорода МКД
Сегодня, 13:37
Нашли вещи: шебекинцам пришлось самим искать пропавшего директора ботсада БелГУ
Сегодня, 14:22
Прибыльные улыбки: сколько заработали на зубах компании депутата Валентина Чуева?
Сегодня, 14:54