В правительстве не раскрыли судьбу военного госпиталя в Белгороде

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В декабре 2022 года стало известно о строительстве военного госпиталя в Белгороде. Тогда сообщалось, что работы проведут за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации военного здравоохранения. Медучреждение должно быть рассчитано на 150 мест.
В 2023 году ход работ лично проверял теперь уже задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов. После его ареста в Сети появилась информация, что строительство военного госпиталя в Белгороде якобы заморожено. Чтобы выяснить, соответствует ли данная информация действительности, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.
Из ответа следует, что по информации, предоставленной министерством строительства области, организация работ по возведению военного госпиталя на территории Белгорода находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому, чтобы получить информацию, нам посоветовали обратиться в федеральное ведомство.