В правительстве не раскрыли судьбу военного госпиталя в Белгороде

В 2023 году ход работ лично проверял теперь уже задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов. После его ареста в Сети появилась информация, что строительство военного госпиталя в Белгороде якобы заморожено. Чтобы выяснить, соответствует ли данная информация действительности, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.