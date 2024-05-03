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Госпиталь

В правительстве не раскрыли судьбу военного госпиталя в Белгороде

3 мая 2024, 09:40
Фото: 1MI
Госпиталь
В областном центре должны были возвести военный госпиталь. Однако после задержания по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимура Иванова в Сети появилась информация, что строительство якобы заморожено. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.

В декабре 2022 года стало известно о строительстве военного госпиталя в Белгороде. Тогда сообщалось, что работы проведут за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации военного здравоохранения. Медучреждение должно быть рассчитано на 150 мест.

В 2023 году ход работ лично проверял теперь уже задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов. После его ареста в Сети появилась информация, что строительство военного госпиталя в Белгороде якобы заморожено. Чтобы выяснить, соответствует ли данная информация действительности, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.

Из ответа следует, что по информации, предоставленной министерством строительства области, организация работ по возведению военного госпиталя на территории Белгорода находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому, чтобы получить информацию, нам посоветовали обратиться в федеральное ведомство.

Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде
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#Кристина Семенчук#Строительство#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Военный госпиталь#Министерство строительства#Тимур Иванов
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