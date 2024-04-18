В Белгородской области за год стало больше число тяжких и особо тяжких преступлений

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По данным областного УМВД, в минувшем году в Белгородской области сохранялась тенденция роста общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Рост преступности на фоне СВО объясняется увеличением регистрации фактов преступной деятельности ВСУ, ростом количества инициативно выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, а также преступлений превентивного характера.
При этом сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе, повлёкших смерть потерпевшего. Также стало меньше разбойных нападений, грабежей, краж и вымогательств. Снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах.