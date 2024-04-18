Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Белгородской области за год стало больше число тяжких и особо тяжких преступлений

В Белгородской области за год стало больше число тяжких и особо тяжких преступлений

18 апреля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о зарегистрированных преступлениях в 2023 году. Начальник регионального управления МВД Василий Умнов представил отчёт о работе ведомства за прошлый год депутатам белгородской облдумы.

По данным областного УМВД, в минувшем году в Белгородской области сохранялась тенденция роста общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Рост преступности на фоне СВО объясняется увеличением регистрации фактов преступной деятельности ВСУ, ростом количества инициативно выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, а также преступлений превентивного характера.

При этом сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе, повлёкших смерть потерпевшего. Также стало меньше разбойных нападений, грабежей, краж и вымогательств. Снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах.

Как год начнёшь: в этом январе белгородцы совершили меньше преступлений, чем в 2023-м
Узнать подробнее
Читайте также:
А что с НОН? Какие преступления совершали на белгородских улицах в 2023 годуГраждане Украины совершили 155 преступлений в Белгородской области в 2023 годуКакие преступления совершали за год в Белгородской области чаще всего
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Минобороны#Разрушения#Ракетная опасность
Подпишитесь
В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах
Сегодня, 12:54
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
Сегодня, 11:54
Миллионы Клепиковых и Закотенко: сколько принесли яйца депутатам белгородской облдумы
Сегодня, 08:17
Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённых
Сегодня, 12:40
Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?
Сегодня, 11:04
"