Как год начнёшь: в этом январе белгородцы совершили меньше преступлений, чем в 2023-м

Так, в январе в Белгородской области по данным МВД на 23,2% снизилось число зарегистрированных преступлений — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лучше дела обстоят только в Магаданской области, где число преступлений сократилось на 30,8%. На третьем месте с большим отрывом идёт республика Алтай, где правонарушений зафиксировали на 3,8% меньше.