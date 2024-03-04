Как год начнёшь: в этом январе белгородцы совершили меньше преступлений, чем в 2023-м

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Так, в январе в Белгородской области по данным МВД на 23,2% снизилось число зарегистрированных преступлений — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лучше дела обстоят только в Магаданской области, где число преступлений сократилось на 30,8%. На третьем месте с большим отрывом идёт республика Алтай, где правонарушений зафиксировали на 3,8% меньше.
Кроме того, Белгородская область попала в перечень регионов с наименьшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений. По данным МВД, темпы снизились на 14,6%.
Отдельно в отчёте указано, что Белгородская область попала в перечень регионов, где зафиксировали снижение темпов зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками — на 55,1%. В тройку лидеров вошли также Ингушетия и Чечня.
Хуже всего дела в январе 2024 года по этому направлению обстояли в Калмыкии, где прирост зафиксировали на уровне 320%.
Всего же в первый месяц года в Белгородской области зарегистрировали 1227 преступлений. Раскрываемость составила 70,8%. Кроме того, 430 зарегистрированных преступлений — особо тяжкие. Раскрываемость — 74%.