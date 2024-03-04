Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Белгородской области в январе преступлений было на 23% меньше, чем год назад

Как год начнёшь: в этом январе белгородцы совершили меньше преступлений, чем в 2023-м

4 марта 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области в январе преступлений было на 23% меньше, чем год назад

Согласно отчёту о состоянии преступности в России в январе 2024 года от МВД РФ, Белгородская область за первый месяц 2024 года попала в число регионов, где зафиксировали наименьшие темпы прироста зарегистрированных преступлений.

Так, в январе в Белгородской области по данным МВД на 23,2% снизилось число зарегистрированных преступлений — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лучше дела обстоят только в Магаданской области, где число преступлений сократилось на 30,8%. На третьем месте с большим отрывом идёт республика Алтай, где правонарушений зафиксировали на 3,8% меньше.

Кроме того, Белгородская область попала в перечень регионов с наименьшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений. По данным МВД, темпы снизились на 14,6%.

Фото: Bel.ru

Отдельно в отчёте указано, что Белгородская область попала в перечень регионов, где зафиксировали снижение темпов зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками — на 55,1%. В тройку лидеров вошли также Ингушетия и Чечня.

Хуже всего дела в январе 2024 года по этому направлению обстояли в Калмыкии, где прирост зафиксировали на уровне 320%.

Всего же в первый месяц года в Белгородской области зарегистрировали 1227 преступлений. Раскрываемость составила 70,8%. Кроме того, 430 зарегистрированных преступлений — особо тяжкие. Раскрываемость — 74%.

А что с НОН? Какие преступления совершали на белгородских улицах в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Граждане Украины совершили 155 преступлений в Белгородской области в 2023 годуКакие преступления совершали за год в Белгородской области чаще всегоКиберпанк, который мы заслужили: в Белгородской области выросло число IT-преступлений
#Общество#Белгородская область#Наркотики#Россия#Преступления#Отчет#Раскрываемость#Белгород#Темпы прироста#Чеченская республика#Магаданская область#Артем Черненко#МВД РФ
Подпишитесь
Белгородское УФСИН опровергло информацию о подаче Ефремовым документов на УДО
Сегодня, 14:32
Белгородец спросил Дмитрия Медведева о диалоге России и Украины. Ответ был жёстким
Сегодня, 14:49
«Русагро» предложило снять Ковалёву с поста гендиректора АБ, но не пришло на собрание
Сегодня, 12:21
Кто и сколько заработает на ямочном ремонте в Белгороде и районе?
Сегодня, 13:15
Белгородке отказали в госпитализации из-за полиса ОМС. В ситуацию вмешался минздрав
Сегодня, 15:09
Появились детали инцидента с ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:17