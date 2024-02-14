Граждане Украины совершили 155 преступлений в Белгородской области в 2023 году

За год иностранные граждане совершили в Белгородской области 286 преступлений

В опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области утверждается, что в 2023 году иностранные граждане и лица без гражданства совершили на территории региона 286 преступлений.