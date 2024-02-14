Граждане Украины совершили 155 преступлений в Белгородской области в 2023 году

Posted Вчера, 11:50
Published Вчера, 11:50
Modified Вчера, 11:53
Updated Вчера, 11:53
По данным УМВД региона, в структуре «иностранной» преступности в прошлом году были:
Из 286 совершённых иностранцами преступлений:
24 иностранца из России депортировали, 245 гражданам запретили въезд в Российскую Федерацию, по девяти приезжим начали процедуру реадмиссии.
Также органы миграционного контроля выявили 3 387 нарушений миграционного и трудового законодательства.
Как сообщается в отчёте, в прошлом году через границу РФ на белгородском участке прошли 382 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Въехали на территорию страны 175,9 тыс. иностранцев.