Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:50

Published Вчера, 11:50

Modified Вчера, 11:53

Updated Вчера, 11:53

За год иностранные граждане совершили в Белгородской области 286 преступлений

Граждане Украины совершили 155 преступлений в Белгородской области в 2023 году

14 февраля 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney

За год иностранные граждане совершили в Белгородской области 286 преступлений

В опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области утверждается, что в 2023 году иностранные граждане и лица без гражданства совершили на территории региона 286 преступлений.

По данным УМВД региона, в структуре «иностранной» преступности в прошлом году были:

  • два убийства
  • один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
  • 67 краж
  • четыре грабежа
  • 103 преступления, связанных с наркотиками

Из 286 совершённых иностранцами преступлений:

  • 155 совершили граждане Украины
  • 14 — Таджикистана
  • 12 — Узбекистана
  • 8 — Азербайджана

24 иностранца из России депортировали, 245 гражданам запретили въезд в Российскую Федерацию, по девяти приезжим начали процедуру реадмиссии.

Также органы миграционного контроля выявили 3 387 нарушений миграционного и трудового законодательства.

Как сообщается в отчёте, в прошлом году через границу РФ на белгородском участке прошли 382 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Въехали на территорию страны 175,9 тыс. иностранцев.

Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Где в Белгородской области полиции доверяют меньше всего?Киберпанк, который мы заслужили: в Белгородской области выросло число IT-преступленийПолиция задержала белгородских школьников, отбиравших деньги у других детей
#Белгородская область#Мигранты#Россия#Кражи#Преступления#Депортация#Миграционный контроль#Узбекистан#Таджикистан#Азербайджан#Убийства#Белгород#Лица без гражданства#Иностранные граждане#Артем Черненко#Оперативная обстановка
Подпишитесь
Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения
Вчера, 14:04
Председателя правления кооператива в Белгороде признали виновной в хищении 290 млн
Вчера, 12:10
23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
Вчера, 10:53
Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
Вчера, 10:09
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Вчера, 07:35
Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году
Вчера, 13:53