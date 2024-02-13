Киберпанк, который мы заслужили: в Белгородской области выросло число IT-преступлений

Posted Вчера, 13:50
Published Вчера, 13:50
Modified Вчера, 13:52
Updated Вчера, 13:52
Согласно отчёту УМВД, по итогам 2023 года в Белгородской области зарегистрировали 5745 преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Это на 18% больше, чем в позапрошлом году.
При этом раскрываемость IT-преступлений выросла почти во всех муниципалитетах региона. Особенно в Белгороде (где из 2205 правонарушений раскрыли 802) и в Старом Осколе (где из 440 преступлений раскрыли 172).
Как отметили в УМВД, в сфере IT-технологий превалируют мошенничества (3208 преступлений) и кражи (1180 преступлений). Также полицейские зафиксировали в 2023 году 52 вымогательства и 905 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Основная масса преступлений совершена в интернете — 4747. Ещё 2319 правонарушений совершили с помощью средств мобильной связи, а 237 — с использованием банковских карт.
Ранее белгородцам рассказали, как звонки мошенников связаны со спецоперацией. Учёный даже поделился кодовой фразой, которая может вычислить потенциального правонарушителя.