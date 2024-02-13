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Posted Вчера, 13:50

Published Вчера, 13:50

Modified Вчера, 13:52

Updated Вчера, 13:52

За год в Белгородской области увеличились количество IT-преступлений

Киберпанк, который мы заслужили: в Белгородской области выросло число IT-преступлений

13 февраля 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney

За год в Белгородской области увеличились количество IT-преступлений

Как утверждается в опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области, в 2023 году число IT-преступлений в регионе выросло на 18%.

Согласно отчёту УМВД, по итогам 2023 года в Белгородской области зарегистрировали 5745 преступлений, совершённых с использованием информационных технологий. Это на 18% больше, чем в позапрошлом году.

При этом раскрываемость IT-преступлений выросла почти во всех муниципалитетах региона. Особенно в Белгороде (где из 2205 правонарушений раскрыли 802) и в Старом Осколе (где из 440 преступлений раскрыли 172).

Как отметили в УМВД, в сфере IT-технологий превалируют мошенничества (3208 преступлений) и кражи (1180 преступлений). Также полицейские зафиксировали в 2023 году 52 вымогательства и 905 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Основная масса преступлений совершена в интернете — 4747. Ещё 2319 правонарушений совершили с помощью средств мобильной связи, а 237 — с использованием банковских карт.

Ранее белгородцам рассказали, как звонки мошенников связаны со спецоперацией. Учёный даже поделился кодовой фразой, которая может вычислить потенциального правонарушителя.

Спросите, чей Крым: учёный рассказал, как звонки мошенников связаны со спецоперацией
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#Белгородская область#Мошенничество#Интернет#Кражи#Информационные технологии#Вымогательство#Белгород#Спецоперация#Банковские карты#Незаконный оборот наркотиков#IT-преступления#Артем Черненко
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