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Спросите, чей Крым: учёный рассказал, как звонки мошенников связаны со спецоперацией

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI
Разговор по телефону

Учёный рассказал белгородцам, как звонки мошенников связаны со спецоперацией

Доктор исторических наук Роман Силантьев рассказал белгородцам, как связаны между собой звонки из фейковых кол-центров со спецоперацией, а также поделился лайфхаком по определению мошенника всего лишь одной фразой.

Как рассказал Силантьев, после 2014 года россияне стали массово получать звонки от якобы сотрудников банка, на поверку оказывающихся мошенниками. Долгое время считалось, что злоумышленники — это заключённые. Позже стало ясно, что объём работы не сопоставим с числом заключённых по всей России —  звонки получили порядка 100 млн человек.

Это приобрело характер пандемии. У нас убытки стали исчисляться десятками миллиардов. Какое-то количество людей на этой почве покончило жизнь самоубийством или скоропостижно скончалось. Нет точной статистики, но пострадавшие исчисляются сотнями тысяч.
Роман Силантьев

По данным учёного, о кураторах мошеннических кол-центров стало известно после освобождения украинского Бердянска. Кроме того, после 24 февраля глава московской полиции сделал заявление: число жалоб на звонки мошенников снизилось за две недели СВО на 97%. Таким образом, считает Силантьев, мошеннические звонки — дело рук украинских спецслужб.

Сейчас эти товарищи переехали в Польшу, звонят оттуда. На самом деле, каждый удар по подстанции сильно экономит деньги: каждая ракета, я думаю, десятикратно окупается, ведь часть звонков не поступает. В Польшу, всё-таки, переехали не все. До этого мы каждый год теряли бюджет примерно одного региона. Спецоперация, в каком-то смысле, окупила эти потери.
Роман Силантьев

Также Силантьев рассказал, что нужно спросить у позвонившего  вам сотрудника банка, если вы в чём-то сомневаетесь или вас просят взять кредит.

Надо спрашивать — чей Крым? Они знают параллельный ответ, но не могут его произнести. До сих пор пользуюсь этим лайфхаком. Месяц назад мне звонили, я спросил — в ответ сразу мат, бросание трубки. Ну не могут они говорить. Если у вас нет времени на троллинг — сразу спрашивайте о Крыме.
Роман Силантьев

Роман Силантьев — религиовед, исламовед, историк религии, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой культуры, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Учёный также написал книги, посвящённые параправославным сектам и секте «колумбайнеров».

К сожалению, белгородцы продолжают страдать от звонков мошенников. Частыми жертвами становятся доверчивые пенсионеры, которые нередко берут кредит, испуганно повинуясь указаниям злоумышленников.

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