Как рассказал Силантьев, после 2014 года россияне стали массово получать звонки от якобы сотрудников банка, на поверку оказывающихся мошенниками. Долгое время считалось, что злоумышленники — это заключённые. Позже стало ясно, что объём работы не сопоставим с числом заключённых по всей России — звонки получили порядка 100 млн человек.