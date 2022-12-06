Как рассказал Силантьев, после 2014 года россияне стали массово получать звонки от якобы сотрудников банка, на поверку оказывающихся мошенниками. Долгое время считалось, что злоумышленники — это заключённые. Позже стало ясно, что объём работы не сопоставим с числом заключённых по всей России — звонки получили порядка 100 млн человек.
Это приобрело характер пандемии. У нас убытки стали исчисляться десятками миллиардов. Какое-то количество людей на этой почве покончило жизнь самоубийством или скоропостижно скончалось. Нет точной статистики, но пострадавшие исчисляются сотнями тысяч.
Роман Силантьев
По данным учёного, о кураторах мошеннических кол-центров стало известно после освобождения украинского Бердянска. Кроме того, после 24 февраля глава московской полиции сделал заявление: число жалоб на звонки мошенников снизилось за две недели СВО на 97%. Таким образом, считает Силантьев, мошеннические звонки — дело рук украинских спецслужб.
Сейчас эти товарищи переехали в Польшу, звонят оттуда. На самом деле, каждый удар по подстанции сильно экономит деньги: каждая ракета, я думаю, десятикратно окупается, ведь часть звонков не поступает. В Польшу, всё-таки, переехали не все. До этого мы каждый год теряли бюджет примерно одного региона. Спецоперация, в каком-то смысле, окупила эти потери.
Роман Силантьев
Также Силантьев рассказал, что нужно спросить у позвонившего вам сотрудника банка, если вы в чём-то сомневаетесь или вас просят взять кредит.
Надо спрашивать — чей Крым? Они знают параллельный ответ, но не могут его произнести. До сих пор пользуюсь этим лайфхаком. Месяц назад мне звонили, я спросил — в ответ сразу мат, бросание трубки. Ну не могут они говорить. Если у вас нет времени на троллинг — сразу спрашивайте о Крыме.
Роман Силантьев
Роман Силантьев — религиовед, исламовед, историк религии, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой культуры, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Учёный также написал книги, посвящённые параправославным сектам и секте «колумбайнеров».
К сожалению, белгородцы продолжают страдать от звонков мошенников. Частыми жертвами становятся доверчивые пенсионеры, которые нередко берут кредит, испуганно повинуясь указаниям злоумышленников.