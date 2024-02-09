Инвестиции и лженачальники: как не попасться на удочку мошенников

В России есть федеральный закон, который обязывает банк-эмитент вернуть деньги держателю карты, если он сообщил о несанкционированных операциях в течение одного дня. Однако банки могут сослаться на ответственность клиента. В любом случае сообщать об аферистах банк нужно как можно скорее. Чем быстрее вы будете действовать, тем выше вероятность вернуть потерянные деньги.