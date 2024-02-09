Инвестиции и лженачальники: как не попасться на удочку мошенников

Posted 9 февраля, 09:23
Published 9 февраля, 09:23
Modified 9 февраля, 09:25
Updated 9 февраля, 09:25
Эксперты рассказали россиянам, какие способы используют мошенники, чтобы вводить людей в заблуждение. О популярных схемах мошенничества и о том, что нужно делать, если сняли деньги, читайте в тексте.
Евгений Царёв, управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT, отмечает, что аферисты постоянно придумывают новые способы обмана. Зачастую они основаны на каких-либо актуальных событиях. Перед праздниками, например, людям предлагают участвовать в розыгрышах. Часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Правдоподобности своим словам злоумышленники добавляют с помощью данных вроде вашего адреса, названия банков, чьими услугами вы пользуетесь и т. п.
Мошенники пользуются новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом. С помощью ИИ можно совершить звонок от якобы вашего родственника. Люди больше доверяют подобным звонкам, а значит, могут охотнее расстаться с деньгами.
Популярной всё ещё остаётся схема «заработка» на инвестициях. Ещё одной схемой стали ложные обвинения в спонсировании террористов. Мошенники притворяются полицейскими и сообщают своим жертвам, что с их счёта списали деньги на финансирование экстремистов. Дальше они предлагают решить вопрос за выполнение определённых требований, чтобы избежать якобы уголовного преследования.
Некоторые люди из-за доверчивости передают аферистам свои данные от карт или пароли, теряя таким образом деньги.
Преступники могут обратиться к вам от имени начальства или коллег. Жертвам в таких случаях заявляют о проблемах с законом или о сливе персональных данных.
Люди могут поддаться страху и попасться на удочку аферистов. Потерпевшему в такие моменты даётся ряд указаний, чтобы якобы сохранить его средства. На деле же таким образом у жертв похищают деньги.
Вам следует обучить своих родных распознавать признаки мошенничества, например, подозрительные запросы личной информации или требования немедленной оплаты. Важно предупреждать людей, находящихся в зоне повышенного риска. Это, например, пенсионеры или дети. Также стоит самому взять за правило перезванивать родным, когда они просят у вас деньги.
В первую очередь о мошенниках следует сообщать в полицию и банк. Нужно рассказать детали случившегося и следовать дальнейшим рекомендациям специалистов.
В России есть федеральный закон, который обязывает банк-эмитент вернуть деньги держателю карты, если он сообщил о несанкционированных операциях в течение одного дня. Однако банки могут сослаться на ответственность клиента. В любом случае сообщать об аферистах банк нужно как можно скорее. Чем быстрее вы будете действовать, тем выше вероятность вернуть потерянные деньги.