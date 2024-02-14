Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:42

Published Вчера, 11:42

Modified Вчера, 11:44

Updated Вчера, 11:44

Большая часть преступлений в Белгородской области в 2023 году связана с кражами

Какие преступления совершали за год в Белгородской области чаще всего

14 февраля 2024, 11:42
Фото: 1MI

Большая часть преступлений в Белгородской области в 2023 году связана с кражами

В опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области привели статистику преступлений за 2023 год. Большая часть правонарушений связана с чужим имуществом.

Согласно отчёту, основная доля в общей структуре преступлений приходится на преступления имущественные — 61,1% или 9835 случаев. На втором месте (17,8%) — преступления против общественной безопасности и общественного порядка, на третьем — преступные посягательства против личности (13%).

Что касается преступности тяжкой и особо тяжкой категории, то в данной структуре почти половина преступлений тоже относится к преступлениям против собственности —49,2%.

Всего за год в Белгородской области зарегистрировали 9643 преступления против собственности. Основную их часть (42%) составляют кражи (ст. 158 УК РФ). Их число удалось по сравнению с 2022 годом сократить на 12,9%.

Также стало меньше разбойных нападений (с 21 случая до 15), грабежей (на 35%) и вымогательств (на 29,5%). Но стало больше мошенничеств: частота таких преступлений выросла в 2023 году на 27%.

Ещё в категории особо тяжких преступлений 24,4% правонарушений оказались преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности, 12,1% — против жизни и здоровья, 4,2% — против общественной безопасности.

Отметим, что согласно этому же отчёту из-за обстрелов со стороны Украины в Белгородской области в пять раз выросло число убийств.

Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Где в Белгородской области полиции доверяют меньше всего?Киберпанк, который мы заслужили: в Белгородской области выросло число IT-преступленийБелгородец убил приятеля тростью из-за обвинений в краже строительного инструмента
#Белгородская область#Мошенничество#Здоровье#Имущество#Украина#Кражи#Преступления#Вымогательство#Убийства#Белгород#Жизнь#Грабежи#Обстрелы#Артем Черненко
Подпишитесь
Без изменений: белгородский цемзавод не смог обжаловать наказание за нарушения
Вчера, 14:04
Председателя правления кооператива в Белгороде признали виновной в хищении 290 млн
Вчера, 12:10
23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
Вчера, 10:53
Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
Вчера, 10:09
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Вчера, 07:35
Сильно изношенный путепровод в Белгороде капитально отремонтируют, но не в этом году
Вчера, 13:53