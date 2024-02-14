Какие преступления совершали за год в Белгородской области чаще всего

Posted Вчера, 11:42
Published Вчера, 11:42
Modified Вчера, 11:44
Updated Вчера, 11:44
Согласно отчёту, основная доля в общей структуре преступлений приходится на преступления имущественные — 61,1% или 9835 случаев. На втором месте (17,8%) — преступления против общественной безопасности и общественного порядка, на третьем — преступные посягательства против личности (13%).
Что касается преступности тяжкой и особо тяжкой категории, то в данной структуре почти половина преступлений тоже относится к преступлениям против собственности —49,2%.
Всего за год в Белгородской области зарегистрировали 9643 преступления против собственности. Основную их часть (42%) составляют кражи (ст. 158 УК РФ). Их число удалось по сравнению с 2022 годом сократить на 12,9%.
Также стало меньше разбойных нападений (с 21 случая до 15), грабежей (на 35%) и вымогательств (на 29,5%). Но стало больше мошенничеств: частота таких преступлений выросла в 2023 году на 27%.
Ещё в категории особо тяжких преступлений 24,4% правонарушений оказались преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности, 12,1% — против жизни и здоровья, 4,2% — против общественной безопасности.
Отметим, что согласно этому же отчёту из-за обстрелов со стороны Украины в Белгородской области в пять раз выросло число убийств.