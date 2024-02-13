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Суд

Белгородец убил приятеля тростью из-за обвинений в краже строительного инструмента

13 февраля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Суд

Белгородца будут судить за убийство знакомого тростью во время ссоры

Также от действий мужчины в этот день пострадал ещё один человек. О ходе расследования рассказали в региональном следкоме.

11 марта 2023 года 57-летний житель региона вместе со своими знакомыми выпивал в одном из частных домов в селе Долгая Поляна Старооскольского горокруга. Во время застолья между фигурантом и двумя мужчинами произошёл конфликт. Знакомые обвиняли 57-летного мужчину в краже строительного инструмента.

Во время конфликта обвиняемый схватил нож и нанёс удар 63-летнему потерпевшему. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. После злоумышленник нашёл трость с металлической рукоятью и нанёс ей удары второму мужчине. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статьям за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели расследование, собрали доказательную базу. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Уголовное дело направили в суд.

«Раскаяния у них нет»: подростков, убивших белгородца из-за цепочки, начали судить
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