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Posted Вчера, 13:57

Published Вчера, 13:57

Modified Вчера, 13:59

Updated Вчера, 13:59

Число уличных преступлений снизилось в Белгородской области в 2023 году

А что с НОН? Какие преступления совершали на белгородских улицах в 2023 году

14 февраля 2024, 13:57
Фото: 1MI

Число уличных преступлений снизилось в Белгородской области в 2023 году

В опубликованных УМВД по региону сведениях о состоянии оперативной обстановки на территории Белгородской области говорится, что число совершённых на улице преступлений снизилось в регионе в 2023 году. Касается это и правонарушений с наркотиками.

Как заверяют в отчёте УМВД за 2023 год, полиции удалось добиться сокращения числа преступлений, совершённых в общественных местах — с 4857 до 4127. Это меньше на 15%.

В том числе снизилось число преступлений и на улицах: с 2436 до 1757, или на 27,9%. Речь идёт о:

  • умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: с 27 случаев до 24
  • умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести: с 153 до 140
  • кражах: с 584 до 473
  • мошенничестве: с 66 до 31
  • грабежах: с 50 до 38
  • разбоях: с 4 до 3
  • угонах: с 87 до 75

Кроме того, сразу на 81% снизилось число преступлений, связанных с НОН — незаконным оборотом наркотиков. В позапрошлом году зафиксировали 628 правонарушений в данной категории, а в 2023 — всего 116. Вероятно, речь идёт о «закладчиках», оставляющих наркотики в тайниках на улице.

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#Белгородская область#Наркотики#Полиция#Улицы#Преступления#Белгород#Артем Черненко#Оперативная обстановка
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