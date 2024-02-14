А что с НОН? Какие преступления совершали на белгородских улицах в 2023 году

Posted Вчера, 13:57
Published Вчера, 13:57
Modified Вчера, 13:59
Updated Вчера, 13:59
Как заверяют в отчёте УМВД за 2023 год, полиции удалось добиться сокращения числа преступлений, совершённых в общественных местах — с 4857 до 4127. Это меньше на 15%.
В том числе снизилось число преступлений и на улицах: с 2436 до 1757, или на 27,9%. Речь идёт о:
Кроме того, сразу на 81% снизилось число преступлений, связанных с НОН — незаконным оборотом наркотиков. В позапрошлом году зафиксировали 628 правонарушений в данной категории, а в 2023 — всего 116. Вероятно, речь идёт о «закладчиках», оставляющих наркотики в тайниках на улице.