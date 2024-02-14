А что с НОН? Какие преступления совершали на белгородских улицах в 2023 году

Кроме того, сразу на 81% снизилось число преступлений, связанных с НОН — незаконным оборотом наркотиков. В позапрошлом году зафиксировали 628 правонарушений в данной категории, а в 2023 — всего 116. Вероятно, речь идёт о «закладчиках», оставляющих наркотики в тайниках на улице.