В Белгороде разбираются в причинах смерти бывшего высокопоставленного полицейского

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
Следственные органы проводят необходимые мероприятия и экспертные исследования с целью установления всех обстоятельств, которые связаны со смертью бывшего полицейского Алексея Морозова.
СК по Белгородской области предоставил изданию ответ о ходе проверки по факту смерти бывшего заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД региона Алексея Морозова. Он был уволен из органов внутренних дел в 2010 году.
Сообщается, что сейчас следственное управление считает недопустимым разглашение каких-либо сведений о проведённых следственных действиях, проверочных мероприятиях и их результатах, поскольку это может нарушить права и законные интересы задействованных лиц, а также привести к раскрытию персональных данных.
Отмечается, что тело Алексея Морозова было найдено в апреле этого года. Одной из версией его смерти называли самоубийство, но окончательное заключение будет сделано следователями по итогам завершения всех необходимых проверочных мероприятий.
Алексей Морозов работал в правоохранительных органах с 1995 года. В 2010-м он был уволен из-за за нарушения служебной дисциплины. Приказ об увольнении был засекречен, Морозов пытался получить его через суд.