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Published Сегодня, 12:44

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Полиция

В Белгороде разбираются в причинах смерти бывшего высокопоставленного полицейского

3 мая 2024, 12:44
Фото: 1MI
Полиция
Следственный комитет отказался предоставить информацию о ходе проверки по факту смерти Алексея Морозова, ссылаясь на защиту персональных данных. Об этом сообщает издание «Фонарь».

Следственные органы проводят необходимые мероприятия и экспертные исследования с целью установления всех обстоятельств, которые связаны со смертью бывшего полицейского Алексея Морозова.

СК по Белгородской области предоставил изданию ответ о ходе проверки по факту смерти бывшего заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД региона Алексея Морозова. Он был уволен из органов внутренних дел в 2010 году.

Сообщается, что сейчас следственное управление считает недопустимым разглашение каких-либо сведений о проведённых следственных действиях, проверочных мероприятиях и их результатах, поскольку это может нарушить права и законные интересы задействованных лиц, а также привести к раскрытию персональных данных.

Отмечается, что тело Алексея Морозова было найдено в апреле этого года. Одной из версией его смерти называли самоубийство, но окончательное заключение будет сделано следователями по итогам завершения всех необходимых проверочных мероприятий.

Алексей Морозов работал в правоохранительных органах с 1995 года. В 2010-м он был уволен из-за за нарушения служебной дисциплины. Приказ об увольнении был засекречен, Морозов пытался получить его через суд.

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