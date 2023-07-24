В Белгороде юные хулиганы разгромили балкон МКД и хотели сломать камеры

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
21 июля четверо подростков 13 и 14 лет устроили погром на балконе многоквартирного дома на улице Щорса. Родителей хулиганов привлекли к административной ответственности.
Как сообщили в УМВД, в ходе мониторинга Сети сотрудники полиции обнаружили информацию о происшествии. Автор публикации жаловался на подростков, разгромивших балкон.
Как выяснилось, хулиганы шумели в подъезде, а потом отправились на балкон многоэтажки, где сломали мебель. Подростки сбрасывали обломки вниз. На замечания жителей молодые люди не реагировали.
На следующий день компания подростков появилась на парковке во дворе указанного дома. Ребята включили громкую музыку и пытались нарушить работу камер видеонаблюдения. Призвать юношей к порядку не удалось и охраннику.
Родителей наказали за неисполнение своих обязанностей. Самих подростков поставят на профилактический учёт.