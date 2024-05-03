Сколько из посаженных осенью тюльпанов не взошли в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По информации городских властей, луковицы тюльпанов в Белгороде высадили осенью 2023 года. На хранении луковицы не находились. По итогам посадки всхожесть составила 98%. Что касается остальных 2%, цветы не взошли из-за замокания почвы и механических повреждений цветника.
При этом в мэрии отметили, что в текущем году луковицы тюльпанов не закупали. Сейчас разрабатывается концепция цветочного оформления города на последующие годы, после чего власти определят количество и необходимую сумму на закупку луковиц.