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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Тюльпаны

Сколько из посаженных осенью тюльпанов не взошли в Белгороде?

3 мая 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney
Тюльпаны

В мэрии Белгорода рассказали о всхожести тюльпанов

Тюльпаны в областном центре сажали осенью 2023 года. О проценте всхожести цветов в текущем году Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, луковицы тюльпанов в Белгороде высадили осенью 2023 года. На хранении луковицы не находились. По итогам посадки всхожесть составила 98%. Что касается остальных 2%, цветы не взошли из-за замокания почвы и механических повреждений цветника.

При этом в мэрии отметили, что в текущем году луковицы тюльпанов не закупали. Сейчас разрабатывается концепция цветочного оформления города на последующие годы, после чего власти определят количество и необходимую сумму на закупку луковиц.

Напомним, зимой белгородцы заметили места, где сотрудники Белгорблагоустройства и подрядчики высаживали луковицы тюльпанов в снег при минусовой температуре. Журналисты Бел.Ру прошлись по местам высадки и посмотрели, взошли ли цветы.

Помните, как тюльпаны сажали зимой? Проверяем, выросли ли они на клумбах
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