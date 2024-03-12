Из Крыма и Абхазии: откуда везли тюльпаны и мимозы на продажу в Белгороде

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По информации городских властей, на территории Белгорода работала одна муниципальная торговая ярмарка «Мартовская», которая была приурочена Международному женскому дню. Она размещалась на 83 локациях в зависимости от пешеходного потока и работала с 6 по 8 марта с 08:00 до 20:00.
Продавали на ярмарке мимозы и тюльпаны. Поставщиками выступили региональные личные подсобные хозяйства, питомники Брянской, Московской, Орловской областей, Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
Розничная стоимость составила от 120 рублей за один тюльпан и от 50 рублей за мимозу. В прошлом году стоимость составляла 80 и 50 рублей соответственно.
Во время проведения ярмарки общественный порядок и безопасность обеспечивали 70 сотрудников городского УМВД, более 250 участников общественного объединения «Ополчение 31» и свыше 20 единиц автомобильной техники. Торговые места размещались около временных укрытий, бомбоубежищ и бетонных укрытий.