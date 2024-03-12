Из Крыма и Абхазии: откуда везли тюльпаны и мимозы на продажу в Белгороде

По информации городских властей, на территории Белгорода работала одна муниципальная торговая ярмарка «Мартовская», которая была приурочена Международному женскому дню. Она размещалась на 83 локациях в зависимости от пешеходного потока и работала с 6 по 8 марта с 08:00 до 20:00.