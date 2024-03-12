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Из Крыма и Абхазии: откуда везли тюльпаны и мимозы на продажу в Белгороде

Из Крыма и Абхазии: откуда везли тюльпаны и мимозы на продажу в Белгороде

12 марта 2024, 09:02
Фото: 1MI
В областном центре цветы к Международному женскому дню продавали на 83 локациях. Их везли из ряда областей, Крыма и Абхазии. Об этом Бел.Ру сообщили в мэрии областного центра.

По информации городских властей, на территории Белгорода работала одна муниципальная торговая ярмарка «Мартовская», которая была приурочена Международному женскому дню. Она размещалась на 83 локациях в зависимости от пешеходного потока и работала с 6 по 8 марта с 08:00 до 20:00.

Продавали на ярмарке мимозы и тюльпаны. Поставщиками выступили региональные личные подсобные хозяйства, питомники Брянской, Московской, Орловской областей, Краснодарского края, Крыма и Абхазии.

Розничная стоимость составила от 120 рублей за один тюльпан и от 50 рублей за мимозу. В прошлом году стоимость составляла 80 и 50 рублей соответственно.

Во время проведения ярмарки общественный порядок и безопасность обеспечивали 70 сотрудников городского УМВД, более 250 участников общественного объединения «Ополчение 31» и свыше 20 единиц автомобильной техники. Торговые места размещались около временных укрытий, бомбоубежищ и бетонных укрытий.

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