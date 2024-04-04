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Теплицы Белгорода

Петунии, тюльпаны и агава: почти 250 тысяч растений украсят улицы Белгорода

4 апреля 2024, 11:28
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
Теплицы Белгорода

В теплицах Белгорода продолжают подготавливать цветы к весенней высадке

О том, какие цветы появятся на улицах Белгорода, рассказали сотрудники Белгорблагоустройства в Telegram-канале «Уютный Белгород». Также стало известно, где весной появятся дополнительные клумбы.

Сотрудники Белгорблагоустройства продолжают готовить цветы к весенней высадке. Всего к новому сезону подготовили более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также около 2 тыс. кустарников и 100 саженцев деревьев.

Посадить цветы планируется на площади примерно в 54 тыс. квадратных метров. Новые цветники появятся на Крейде и на Харьковской горе.

Чаще всего в озеленении будут использовать бархатцы, петунии, львиный зёв, сальвинию и бегонию. В прошлом сезоне бегонию высаживали возле театра, на Свято-Троицком бульваре и в парке Победы.

В теплицах также размещены цветы с осени, которые уже к лету вновь вернутся на клумбы. В их число входят хризантемы, розы и агава.

Для мобильного цветочного оформления уже подготовили тюльпаны: горшки с ними разместят на разделительных полосах, в парке Победы, возле «Мастерславля» и на улице 50-летия Белгородской области.

Отметим, что на рассаду в БГБ готовы потратить 4 млн 608 тыс. рублей, а на покупку 8453 растения — 4 млн 570 тыс. 283 рубля.

Теплицы БелгородаТеплицы Белгорода
Теплицы БелгородаТеплицы Белгорода
Теплицы БелгородаТеплицы Белгорода
Теплицы Белгорода
Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
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