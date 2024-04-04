Петунии, тюльпаны и агава: почти 250 тысяч растений украсят улицы Белгорода

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сотрудники Белгорблагоустройства продолжают готовить цветы к весенней высадке. Всего к новому сезону подготовили более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также около 2 тыс. кустарников и 100 саженцев деревьев.
Посадить цветы планируется на площади примерно в 54 тыс. квадратных метров. Новые цветники появятся на Крейде и на Харьковской горе.
Чаще всего в озеленении будут использовать бархатцы, петунии, львиный зёв, сальвинию и бегонию. В прошлом сезоне бегонию высаживали возле театра, на Свято-Троицком бульваре и в парке Победы.
В теплицах также размещены цветы с осени, которые уже к лету вновь вернутся на клумбы. В их число входят хризантемы, розы и агава.
Для мобильного цветочного оформления уже подготовили тюльпаны: горшки с ними разместят на разделительных полосах, в парке Победы, возле «Мастерславля» и на улице 50-летия Белгородской области.
Отметим, что на рассаду в БГБ готовы потратить 4 млн 608 тыс. рублей, а на покупку 8453 растения — 4 млн 570 тыс. 283 рубля.