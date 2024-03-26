«Тёплый кот меня утешит» и первые цветы: белгородцы ищут весеннее настроение

К тому же, погулять по этим мини-садикам в поисках любви и ласки прибегают и вот такие пушистые друзья. Этому коту тоже очень хотелось попасть в кадр, выпрашивать поглаживания и довольно мурчать. В общем, всячески притворялся цветочком. Немножко сердитым. Видимо, фотосессия не очень понравилась.