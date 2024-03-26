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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Весна в Белгороде

«Тёплый кот меня утешит» и первые цветы: белгородцы ищут весеннее настроение

26 марта 2024, 11:59
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Весна в Белгороде

В Белгороде распускаются первые весенние цветы

В марте было нелегко, но весна приходит и с собой приносит радость, красоту и возрождение жизни. Подснежники, крокусы, галантусы раскрашивают клумбы Белгорода, привлекая внимание не только журналистов Бел.Ру, но и пушистых друзей.

Первый месяц весны подходит к концу. Март выдался не самым лёгким для жителей Белгородской области. Однако весна постепенно берёт своё, напоминая, что на смену зиме и холодам обязательно придёт тепло, солнце засияет ярче, а жизнь всегда возрождается.

Мелкие радости и красота предлетних дней, пока прячущаяся по углам в остатках жухлой травы и кустов, постепенно выбирается наружу. Чтобы тоже погреться в первых лучах тёплого солнца.

Сегодня привычные клумбы дворов не пестрят яркими цветами, но всё же там начинают расцветают первые краски. «Кучкуются» в небольшие полянки подснежники, которые на самом деле называются сцилла, и составляющие им компанию крокусы. Он же шафран.

Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусыПервые цветы: галантусы и крокусы
Первые цветы: галантусы и крокусы
Фото: Татьяна Лукащева, Михаил Дьяченко / Bel.ru

К тому же, погулять по этим мини-садикам в поисках любви и ласки прибегают и вот такие пушистые друзья. Этому коту тоже очень хотелось попасть в кадр, выпрашивать поглаживания и довольно мурчать. В общем, всячески притворялся цветочком. Немножко сердитым. Видимо, фотосессия не очень понравилась.

Кот-подснежникКот-подснежник
Кот-подснежникКот-подснежник
Кот-подснежникКот-подснежник
Кот-подснежникКот-подснежник
Кот-подснежник
Фото: Татьяна Лукащева, Михаил Дьяченко / Bel.ru

А вот и галантус, тот самый, истинный подснежник. И его неидентифицированный журналистам Бел.Ру сосед. Возможно, это ветреница.

ПодснежникиПодснежники
ПодснежникиПодснежники
ПодснежникиПодснежники
ПодснежникиПодснежники
ПодснежникиПодснежники
ПодснежникиПодснежники
Подснежники
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Солнце, улыбки и коты: как Белгород встретил первый день весны
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