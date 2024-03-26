«Тёплый кот меня утешит» и первые цветы: белгородцы ищут весеннее настроение

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Первый месяц весны подходит к концу. Март выдался не самым лёгким для жителей Белгородской области. Однако весна постепенно берёт своё, напоминая, что на смену зиме и холодам обязательно придёт тепло, солнце засияет ярче, а жизнь всегда возрождается.
Мелкие радости и красота предлетних дней, пока прячущаяся по углам в остатках жухлой травы и кустов, постепенно выбирается наружу. Чтобы тоже погреться в первых лучах тёплого солнца.
Сегодня привычные клумбы дворов не пестрят яркими цветами, но всё же там начинают расцветают первые краски. «Кучкуются» в небольшие полянки подснежники, которые на самом деле называются сцилла, и составляющие им компанию крокусы. Он же шафран.
К тому же, погулять по этим мини-садикам в поисках любви и ласки прибегают и вот такие пушистые друзья. Этому коту тоже очень хотелось попасть в кадр, выпрашивать поглаживания и довольно мурчать. В общем, всячески притворялся цветочком. Немножко сердитым. Видимо, фотосессия не очень понравилась.
А вот и галантус, тот самый, истинный подснежник. И его неидентифицированный журналистам Бел.Ру сосед. Возможно, это ветреница.