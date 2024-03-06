Не только «тщедушные» тюльпаны: что с ценами на букеты перед 8 марта

Мужчина говорит, что это цены как раз для тех людей, которые могут себе их легко позволить, чтобы «купить цветочек и порадовать себя и близких». Дороже, конечно, обойдутся те же розы, которые привозят из Кении и Эквадора. Они стоят уже 230 рублей или 180 рублей за штуку. Однако в основном «Незабудка» сотрудничает с отечественными поставщиками. Такими, как «Чеховский сад». Чаще всего к 8 марту белгородцы покупают тюльпаны, розы и хризантемы. Последние — для тех, кто постарше.