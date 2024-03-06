Не только «тщедушные» тюльпаны: что с ценами на букеты перед 8 марта

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Ранее редакция Бел.Ру уже писала, что, по словам продавцов в цветочных студиях Белгорода, цены на цветы к Международному женскому дню обычно остаются стабильными, но в отдельных магазинах может произойти небольшое повышение на 5-10%. Представление белгородцев о росте цен на букеты к 8 марта обычно несколько другое. Что чаще покупают, какой цветок является почти обязательным в этот праздник и за сколько можно купить эквадорскую розу?
Рассказываем, чем поделились с журналисткой Бел.Ру.
Девушки, работающие здесь, поделились, что белгородцы заказывают очень много букетов к 8 марта. Одних тюльпанов, самых популярных, продали уже 6 тысяч штук. Активно скупают кустовые розы, гортензию. И мимозу. Как сказали, «на любителя».
Из всех цветочных магазинов, которые посетила журналистка Бел.Ру, это единственный, где признали, что стоимость цветов к 8 марта становится выше. Начиная от самого поставщика. На 5-10%.
Как рассказал представитель магазина, во многих салонах цены всё-таки повышаются ближе к празднику. Однако здесь, по его утверждению, они остаются прежними.
«В нашем магазине такой контингент людей, который живёт совсем рядом, в спальных районах. В основном — пенсионеры. Молодёжи мало. И мы пытаемся не завышать цены. Может быть, поднимается на самый минимум. Наш магазин, можно сказать, эконом-вариант. Например, если везде в основном тюльпан стоит от 100 рублей и выше, то у нас — от 80 рублей. Розы тоже от 110».
Мужчина говорит, что это цены как раз для тех людей, которые могут себе их легко позволить, чтобы «купить цветочек и порадовать себя и близких». Дороже, конечно, обойдутся те же розы, которые привозят из Кении и Эквадора. Они стоят уже 230 рублей или 180 рублей за штуку. Однако в основном «Незабудка» сотрудничает с отечественными поставщиками. Такими, как «Чеховский сад». Чаще всего к 8 марту белгородцы покупают тюльпаны, розы и хризантемы. Последние — для тех, кто постарше.
Здесь также утверждают, что ни за неделю, ни в день праздника цены на цветы не повышаются. Самые популярные букеты на 8 марта — это классика из тюльпанов и роз.
Солидный букет из тюльпанов можно приобрести за 5900 рублей. Есть варианты и не на такой тугой кошелёк — с хризантемами от 1700 рублей и с теми же тюльпанами до 2200.
И здесь продавец рассказала то же самое — цветы якобы не дорожают, потому что они стараются держать цену даже в такой праздник и за неделю до него. Но добавила, что всё и правда зависит от цветочного салона.
Также цены зависят от закупки, подтвердила женщина. Если, к примеру, поставщик поставил определённую цену, то приходится у себя её немного поднять, чтобы трудозатраты и расходы их студии окупились.
«Всегда популярные, наверное, из года в год, — это тюльпаны. Розы берут. В этом году очень часто заказывают букеты из кустовой розы. Орхидеи берут. Но в принципе тюльпан остаётся самым ключевым цветком 8-го марта», — поделилась представитель J’ador.
Нашей журналистке показали склад цветочного салона, где хранят все букеты и композиции, которые уже ждут своих заказчиков. К тому же, здесь лежит множество коробок с тюльпанами и мимозами. Их ещё не успели расфасовать к 8 марта. Это в некотором роде и запас на случай, если большую часть разберут.
Ранее белгородцы пожаловались губернатору на высокие цены на тюльпаны на оптовом рынке по улице Чичерина, где за «тщедушный» цветок просят 120 рублей.
В преддверии Международного женского дня в Белгородской области сотрудники ГИБДД приятно удивляют женщин за рулём цветами. С начала недели такой «Цветочный патруль» уже вышел на дежурство, как сообщили в региональном УМВД. И рассказали, что всё-таки это не «утешительный приз» для белгородки за полученный штраф.