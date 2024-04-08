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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Журналисты Бел.Ру проверили, как растут посаженные зимой тюльпаны в Белгороде

Помните, как тюльпаны сажали зимой? Проверяем, выросли ли они на клумбах

8 апреля 2024, 14:37
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru

Журналисты Бел.Ру проверили, как растут посаженные зимой тюльпаны в Белгороде

Журналисты Бел.Ру побывали на местах, где высаживали луковицы тюльпанов в снег в конце 2023 года.

Зимой белгородцы заметили три места, где сотрудники Белгорблагоустройства и подрядчики высаживали луковицы тюльпанов в снег при минусовой температуре. Начальник службы выращивания декоративных культур БГБ Александр Шаповалов объяснял «БелПрессе», что тюльпаны посажены по всем нормам.

«Такая посадка не несёт угрозы. Главное — чтобы луковица была в грунте и не контактировала с воздухом. То есть её важно правильно посадить, присыпать грунтом и утрамбовать его, чтобы не подходил холодный воздух. Тогда луковица нормально переживает зиму», — рассказывал сотрудник Белгорблагоустройства.

Журналисты Бел.Ру побывали в трёх локациях, где тюльпаны сажали зимой. Это набережная рядом с новым корпусом БелГУ, парк Победы и Свято-Троицкий бульвар.

Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк ПобедыНабережная Везёлки, Парк Победы
Набережная Везёлки, Парк Победы
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru

В парке Победы на берегу Везёлки тюльпаны очень маленькие, бутоны появились только на 2-3 цветах на одном из засаженных участков. Цветущие бутоны тоже есть, но далеко не на каждом месте. А ближе к «Ленте» тюльпаны и вовсе как будто пережили потоп и погром. Там цветы всхожесть значительно хуже, а в некоторых местах цветы просто вытоптаны.

В одном из мест тюльпаны пытаются вырасти из песка, но выросло их там значительно меньше, чем на соседних «земляных» клумбах.

В парке Победы исключением стала одна клумба на склоне к реке возле пешеходного моста. Там уже больше десятка тюльпанов разных цветов распустились.

Набережная Везёлки, «Лента»Набережная Везёлки, «Лента»
Набережная Везёлки, «Лента»Набережная Везёлки, «Лента»
Набережная Везёлки, "Лента"Набережная Везёлки, "Лента"
Набережная Везёлки, "Лента"Набережная Везёлки, "Лента"
Набережная Везёлки, "Лента"Набережная Везёлки, "Лента"
Набережная Везёлки, «Лента»Набережная Везёлки, «Лента»
Набережная Везёлки, «Лента»
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru

Пока невзрачно выглядит и клумба у БелГУ. Сейчас напротив учебного корпуса выглядывают маленькие ростки тюльпанов из-под земли. Из огромной засаженной территории распустились только несколько цветов, а вдоль автодороги под мостом даже не видно бутонов.

Набережная БелГУНабережная БелГУ
Набережная БелГУНабережная БелГУ
Набережная БелГУНабережная БелГУ
Набережная БелГУНабережная БелГУ
Набережная БелГУ
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru

На Свято-Троицком бульваре ситуация примерно такая же. Цветники между двумя пешеходными тротуарами и посадки у автодороги на бульваре сильно различаются. Вдоль дороги тюльпаны проросли и выглядят как взрослые растения, готовые к цветению, когда на центральной клумбе только начали прорезаться.

По фотографиям с зимних посадок тюльпанов в Белгороде сотрудники БГБ высаживали тюльпаны в снег именно на центральной клумбе Свято-Троицкого бульвара.

Свято-троицкий бульварСвято-троицкий бульвар
Свято-троицкий бульварСвято-троицкий бульвар
Свято-троицкий бульварСвято-троицкий бульвар
Свято-троицкий бульварСвято-троицкий бульвар
Свято-троицкий бульвар
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
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