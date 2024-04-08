Помните, как тюльпаны сажали зимой? Проверяем, выросли ли они на клумбах

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Зимой белгородцы заметили три места, где сотрудники Белгорблагоустройства и подрядчики высаживали луковицы тюльпанов в снег при минусовой температуре. Начальник службы выращивания декоративных культур БГБ Александр Шаповалов объяснял «БелПрессе», что тюльпаны посажены по всем нормам.
«Такая посадка не несёт угрозы. Главное — чтобы луковица была в грунте и не контактировала с воздухом. То есть её важно правильно посадить, присыпать грунтом и утрамбовать его, чтобы не подходил холодный воздух. Тогда луковица нормально переживает зиму», — рассказывал сотрудник Белгорблагоустройства.
Журналисты Бел.Ру побывали в трёх локациях, где тюльпаны сажали зимой. Это набережная рядом с новым корпусом БелГУ, парк Победы и Свято-Троицкий бульвар.
В парке Победы на берегу Везёлки тюльпаны очень маленькие, бутоны появились только на 2-3 цветах на одном из засаженных участков. Цветущие бутоны тоже есть, но далеко не на каждом месте. А ближе к «Ленте» тюльпаны и вовсе как будто пережили потоп и погром. Там цветы всхожесть значительно хуже, а в некоторых местах цветы просто вытоптаны.
В одном из мест тюльпаны пытаются вырасти из песка, но выросло их там значительно меньше, чем на соседних «земляных» клумбах.
В парке Победы исключением стала одна клумба на склоне к реке возле пешеходного моста. Там уже больше десятка тюльпанов разных цветов распустились.
Пока невзрачно выглядит и клумба у БелГУ. Сейчас напротив учебного корпуса выглядывают маленькие ростки тюльпанов из-под земли. Из огромной засаженной территории распустились только несколько цветов, а вдоль автодороги под мостом даже не видно бутонов.
На Свято-Троицком бульваре ситуация примерно такая же. Цветники между двумя пешеходными тротуарами и посадки у автодороги на бульваре сильно различаются. Вдоль дороги тюльпаны проросли и выглядят как взрослые растения, готовые к цветению, когда на центральной клумбе только начали прорезаться.
По фотографиям с зимних посадок тюльпанов в Белгороде сотрудники БГБ высаживали тюльпаны в снег именно на центральной клумбе Свято-Троицкого бульвара.