Помните, как тюльпаны сажали зимой? Проверяем, выросли ли они на клумбах

В парке Победы на берегу Везёлки тюльпаны очень маленькие, бутоны появились только на 2-3 цветах на одном из засаженных участков. Цветущие бутоны тоже есть, но далеко не на каждом месте. А ближе к «Ленте» тюльпаны и вовсе как будто пережили потоп и погром. Там цветы всхожесть значительно хуже, а в некоторых местах цветы просто вытоптаны.