Дырки и отверстия: что опять не так с переходом на «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Подземный переход на Свято-Троицком бульваре опять ремонтируют. После дождей и зимы ремонт перехода «уплыл», но подрядчик начал восстановление по гарантии. Сейчас на месте работают бригады строителей, недавно в переходе отшлифовали стены — вероятно, подготавливают к новому покрытию.
На остановке «Свято-Троицкий бульвар» в сторону Харьковской горы сняли тротуарную плитку. Вдоль остановки на дороге убрали часть асфальта, а половину остановки с выходом к автобусам перекрыли лавками. Некоторые из которых уже испачканы строительными материалами.
На платформе образовалось несколько «впадин» из-за того, что сняли плитку. Зазор образовался вокруг канализационного люка, а еще несколько круглых отверстий, в которых собралась вода, — возле выхода с остановки. Там же лежит груда кирпичей.
На остановке из-за перекрытия части платформы к автобусам пробраться непросто. Некоторые горожане, чтобы подойти к транспорту, преодолевают заградительную ленту, которую повесили по периметру места, где сняли асфальт.
В самом переходе из стен выглядывают куски железной сетки. Часть подземки перекрыли, там ведутся работы. Сейчас белгородцы вынуждены ожидать автобус стоя на песке.
Сразу после установки нового навеса на «Родине», белгородцы жаловались на маленький навес, большую часть которого занимает коммерческое заведение, но ситуацию быстро исправили и уже сейчас навес больше.
Напомним, что на благоустройство двух остановок потратили 3,3 млн рублей и 6,6 млн на навесы для платформ.
«Мы выполняем ремонт отделочных работ: частично демонтируем штукатурку с заменой на новую, грунтуем, шпаклюем, зачищаем и проводим финишную покраску стен на входах», — рассказывал Константин Гиммельфарб, директор ООО «Су-13».
Белгородцы много раз обращали внимание на ремонт подземного перехода: в подземке находили высолы, отваливающуюся от стен краску и штукатурку.