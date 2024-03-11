В отремонтированной недавно подземке на «Родине» заметили очередной дефект

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В недавно отремонтированном подземном переходе на «Родине» в Белгороде стены покрылись высолами. Сообщается, что соль образовалась из-за плохой гидроизоляции. Также отмечается, что высолы начали отваливаться от стен вместе с краской.
Напомним, что в подземном переходе недавно провели ремонт: обновили потолок, плитку, установили светильники, новые пандусы.
В феврале после завершения ремонта в подземке нашли дефекты — на входе в переход обнаружили проблемы со штукатуркой. Дефект возник из-за неблагоприятных погодных условий и из-за спешки сдать объект до наступления Нового года.