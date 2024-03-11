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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Дефекты в подземном переходе на «Родине»

В отремонтированной недавно подземке на «Родине» заметили очередной дефект

11 марта 2024, 09:01
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Дефекты в подземном переходе на «Родине»

В подземном переходе в центре Белгорода стены покрылись высолами

Из-за плохой гидроизоляции на стенах перехода начались появляться высолы. Такую ситуацию наблюдают в переходе на остановке «Родина». Фото публикует Telegram-канал «Блэтгород».
Сюжет
Родина

В недавно отремонтированном подземном переходе на «Родине» в Белгороде стены покрылись высолами. Сообщается, что соль образовалась из-за плохой гидроизоляции. Также отмечается, что высолы начали отваливаться от стен вместе с краской.

Напомним, что в подземном переходе недавно провели ремонт: обновили потолок, плитку, установили светильники, новые пандусы.

В феврале после завершения ремонта в подземке нашли дефекты — на входе в переход обнаружили проблемы со штукатуркой. Дефект возник из-за неблагоприятных погодных условий и из-за спешки сдать объект до наступления Нового года.

Дефекты в подземном переходе на «Родине»Дефекты в подземном переходе на «Родине»
Дефекты в подземном переходе на «Родине»Дефекты в подземном переходе на «Родине»
Дефекты в подземном переходе на «Родине»Дефекты в подземном переходе на «Родине»
Дефекты в подземном переходе на «Родине»Дефекты в подземном переходе на «Родине»
Дефекты в подземном переходе на «Родине»Дефекты в подземном переходе на «Родине»
Дефекты в подземном переходе на «Родине»
Фото: Telegram-канал «Блэтгород»
Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
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