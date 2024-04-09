В отремонтированной подземке на «Родине» в Белгороде вновь заметили проблемы

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В отремонтированном поземном переходе на «Родине» снова заметили дефекты. На этот раз в переходе начала разрушаться краска на стенах.
Месяцем ранее в подземке на стенах заметили высолы. Отмечалось, что соль начала появляться из-за плохой гидроизоляции. Из-за этого от стен начала отваливаться краска.
В феврале после завершения ремонта в переходе на входе были обнаружены проблемы со штукатуркой. Сообщалось, что дефект возник из-за неблагоприятных погодных условий, а также спешки сдать объект до нового года.