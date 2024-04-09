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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В подземке от стен отваливается краска

В отремонтированной подземке на «Родине» в Белгороде вновь заметили проблемы

9 апреля 2024, 12:13
Фото: «Блэтгород»
В подземке от стен отваливается краска

Стены облупились в подземном переходе на «Родине» в Белгороде

Ранее на стенах перехода образовались высолы. Сейчас краска на стенах перехода начала разрушаться. Фото публикует Telegram-канал «Блэтгород».
Сюжет
Родина

В отремонтированном поземном переходе на «Родине» снова заметили дефекты. На этот раз в переходе начала разрушаться краска на стенах.

Месяцем ранее в подземке на стенах заметили высолы. Отмечалось, что соль начала появляться из-за плохой гидроизоляции. Из-за этого от стен начала отваливаться краска.

В феврале после завершения ремонта в переходе на входе были обнаружены проблемы со штукатуркой. Сообщалось, что дефект возник из-за неблагоприятных погодных условий, а также спешки сдать объект до нового года.

В отремонтированной недавно подземке на «Родине» заметили очередной дефект
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