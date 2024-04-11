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Ремонт перехода на «Родине»

Ремонт после ремонта: подрядчик по гарантии приведёт в порядок переход на «Родине»

11 апреля 2024, 14:34
Фото: мэрия Белгорода
Ремонт перехода на «Родине»

Стены в подземке на «Родине» в Белгороде приведут в порядок к маю

Рабочие заменят треснувшую штукатурку на новую и покрасят стены, сообщает мэрия.

Дефекты в подземном переходе на «Родине» подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств.

Мы выполняем ремонт отделочных работ: частично демонтируем штукатурку с заменой на новую, грунтуем, шпаклюем, зачищаем и проводим финишную покраску стен на входах.
Константин Гиммельфарб, директор ООО «Су-13»

Работы должны завершить до 1 мая.

Напомним, что ранее белгородцы заметили, что в переходе начала разрушаться краска на стенах. За месяц до этого в подземке заметили высолы. В феврале после завершения ремонта в переходе обнаружили проблемы со штукатуркой.

В отремонтированной подземке на «Родине» в Белгороде вновь заметили проблемы
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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Ремонт#Переход#Новости Белгорода#Подземный переход#Белгород#Дефекты
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