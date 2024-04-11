Ремонт после ремонта: подрядчик по гарантии приведёт в порядок переход на «Родине»

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Дефекты в подземном переходе на «Родине» подрядчик устранит в рамках гарантийных обязательств.
Мы выполняем ремонт отделочных работ: частично демонтируем штукатурку с заменой на новую, грунтуем, шпаклюем, зачищаем и проводим финишную покраску стен на входах.
Константин Гиммельфарб, директор ООО «Су-13»
Работы должны завершить до 1 мая.
Напомним, что ранее белгородцы заметили, что в переходе начала разрушаться краска на стенах. За месяц до этого в подземке заметили высолы. В феврале после завершения ремонта в переходе обнаружили проблемы со штукатуркой.