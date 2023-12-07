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Остановка "Родина" в Белгороде

Навес остановки на «Родине» в Белгороде увеличивают до входа в подземку: фото

7 декабря 2023, 14:36
Фото: Bel.ru
Остановка "Родина" в Белгороде

На «Родине» в Белгороде удлиняют навес остановочного комплекса

Жителям Белгорода не понравился итог реконструкции остановки на «Родине», мэрия пообещала учесть жалобы. Уже 1 декабря рабочие приступили к разбору комплекса, чтобы увеличить его и установить больше скамеек. Навес уже удлиняют до входа в подземный переход.
Сюжет
Родина

Остановочный комплекс на «Родине» начали расширять. Теперь навес будет доходить до входа в подземный переход. Заднюю стенку остановки выполнят из антивандального стекла, а плиточное покрытие заменят.

Кроме этого, планируется увеличить количество скамеек до восьми и разместить урны для мусора.

Монтаж остановки на «Родине» завершился ещё в начале ноября, но у белгородцев возникли вопросы к новому комплексу. Часть жителей не устроило, что половину остановки отдали под пекарню.

Тогда администрация города пообещала учесть жалобы горожан, уже 1 декабря остановку начали разбирать, чтобы доработать и сделать более удобной.

Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"
Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"
Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"
Расширенный навес остановочного комплекса на "Родине"
Фото: Bel.ru
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