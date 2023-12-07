Навес остановки на «Родине» в Белгороде увеличивают до входа в подземку: фото

На «Родине» в Белгороде удлиняют навес остановочного комплекса

Жителям Белгорода не понравился итог реконструкции остановки на «Родине», мэрия пообещала учесть жалобы. Уже 1 декабря рабочие приступили к разбору комплекса, чтобы увеличить его и установить больше скамеек. Навес уже удлиняют до входа в подземный переход.