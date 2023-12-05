Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Белгороде завершается ремонт подземного перехода на «Родине». Здесь обновили потолок и установили светильники треугольной формы. Изменились торговые модули, а на полу появилась новая плитка.
Старые пандусы в переходе демонтировали — на их месте появились более широкие и удобные, заверили в мэрии. Скоро на объекте появятся и электроподъёмники. Напомним, что на два подъёмника готовы были потратить 3,9 млн рублей.
Объяснили и ситуацию с подтеканием в подземном переходе. Причиной протечки стал ремонт дорожного полотна над переходом и ливнёвки. Однако подземка не пострадала.
Ремонт подземного перехода на «Родине» начался в конце июня. При этом изначально предполагалось, что завершить работы и на Свято-Троицком бульваре, и на «Стадионе» успеют до 15 сентября. Однако к этой дате закончить ремонт не смогли. Как объяснили Бел.Ру в мэрии, причиной стала «задержка поставки необходимых строительных материалов и согласования пакета документов технологического присоединения к инженерным сетям».
Что касается напольной плитки в переходе, то ранее из-за неё возник скандал. Дело в том, что пол в переходе решили выполнить в жёлтых и голубых цветах. После споров в соцсетях уже на следующий день плитку демонтировали. Мэр Валентин Демидов заявил, что отделочные работы выполнял подрядчик — он и отступил от цветового решения. Подрядчик же объяснил всё технической ошибкой.