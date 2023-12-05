Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде

Что касается напольной плитки в переходе, то ранее из-за неё возник скандал. Дело в том, что пол в переходе решили выполнить в жёлтых и голубых цветах. После споров в соцсетях уже на следующий день плитку демонтировали. Мэр Валентин Демидов заявил, что отделочные работы выполнял подрядчик — он и отступил от цветового решения. Подрядчик же объяснил всё технической ошибкой.